打完2劑疫苗後可去哪些國家？各國入境鬆綁一次看

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歐美等國主推「接種完免隔離」，針對台灣旅客入境也採取較為鬆綁的態度，美國、英國、法國、德國、加拿大認可AZ、BNT、莫德納等疫苗，完整接種過2疫苗後，持有疫苗小黃卡與國際疫苗證明書，即可通過；未接種過疫苗者，則須持有72小時內的陰性證明，就能入境免隔離。
《NOWnews今日新聞》記者實際詢問本（10）月初入境法國留學的廖小姐，她表示，入境通過確實非常順暢，看完所需資料後，僅被詢問到法國的目的、是否會講法文就被放行。同行友人顏先生入境時，法國海關人員聽到來自台灣時，更高喊「說Taiwan no.1」，隨即放行，可見對台灣防疫相當放心。
亞洲國家部分，新加坡針對台灣入境的旅客態度也相當友好，只要出發前21天都待在台灣，抵達新加坡機場後PCR檢測陰性，就不必隔離，可以自由活動。
日本、韓國態度則相對嚴謹，韓國接受AZ、莫德納和BNT等疫苗，接受完成疫苗接種的入境者申請免除2週隔離，必須在同一國家完成疫苗建議施打次數後經過2週，事先申請並填妥合理訪問原因，通過者可享有隔離豁免；日本同樣接受AZ、莫德納和BNT疫苗，完整接種疫苗者，入境隔離天數從原本的14天縮短到10天。
東南亞國家部分，泰國宣布11月起，凡接種2劑疫苗的旅客，入境隔離一律縮短至7天；若為低風險國民眾，則隔離全免，僅需抵達泰國後再做一次檢測為陰性，就不需要隔離，首波預計開放英國、新加坡、德國、美國和中國等10個低風險國家旅客，完整名單將在近期宣布。至於台灣是否有機會入列？則待指揮中心宣佈。
另外，高端疫苗雖然還未能受到國際認可，但是紐西蘭、印尼已經將高端疫苗列入境外施打新冠疫苗認可選項中。
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