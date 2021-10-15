不只有便利店！台酒OMAR威士忌館開幕 煙燻焦香同步上市
誰說威士忌都是歐美的天下，台灣出產的威士忌也做出品牌，更是得獎連連。由台灣菸酒公司南投酒廠出產的OMAR威士忌，可說是得獎常勝軍，近期在素有「酒界奧林匹克大賽」美譽的2021年國際葡萄酒暨烈酒競賽（IWSC）再奪下3金、1銀、2銅榮耀，讓世界看見台灣。台酒公司也在睽違6年後推出第3款普飲款「OMAR單一麥芽威士忌（煙燻焦香）」，更打破過去「便利店」平價銷售模式，在台北市大安區精華地段成立首家「OMAR威士忌館」，並精心打造「OMAR威士忌推廣會所」，不定時開放辦理品酩活動，希望藉由大使的帶領及實際的品酩體驗，讓更多人深入了解OMAR的產品特色及品牌精神。
生活中心/綜合報導
2021-10-15 14:30:00
台酒公司南投酒廠建立於1978年，2008年建造威士忌蒸餾工場，自2013年起推出首發2款原桶強度單一麥芽威士忌（波本桶及雪莉桶），2015年起將品牌命名為OMAR， 為源自蘇格蘭蓋爾古語「琥珀」之意，OMAR單一麥芽威士忌更參加多項國際酒類競賽，多次奪得台灣最佳威士忌等獎項，除證明台灣也可釀造出符合世界水準的單一麥芽威士忌，更可釀造出屬於台灣在地的風情，帶給全世界威士忌愛好者不同於蘇格蘭威士忌的感官體驗。
為滿足消費者需求，南投酒廠在睽違6年之後，再推出第3款普飲款「OMAR單一麥芽威士忌（煙燻焦香）」，依舊沿襲正統蘇格蘭麥芽威士忌製程，特別選用蘇格蘭產區優質泥煤煙燻麥芽釀製，經橡木桶熟成4年以上，最終由調酒師巧手調和而成，帶有輕盈花香、烤番薯及龍眼木甜香，口感圓潤清甜，帶有烤甘蔗甜香及煙燻味，後段呈現炕窯番薯焦香甜感，整體平衡討喜。
不過，台酒公司也打破傳統「便利店」的平價銷售模式，將位於台北市大安區精華地段的老舊營業所，翻身成為「OMAR威士忌館」，並於日前正式開幕，五樓還設立了「OMAR威士忌推廣會所」，讓想要一窺南投酒廠製造OMAR威士忌的全貌，不用再大老遠再跑到南投酒廠，在台北市就可以體驗。
對於台酒公司首家「OMAR威士忌館」的設立，台酒公司董事長丁彥哲表示，南投酒廠的交通及地理位置特殊，一般民眾跑一趟不容易，因此希望好的商品可以就近購買。不過，他也透露原本規畫要當辦公室或零售便利店，但覺得在北市大安區精華區，尤其豪宅林立，只是以傳統「便利店」方式經營，不符合商圈環境，經營效益也有限，因此，經過2年的規劃設計及裝修，決定設立威士忌館及推廣會所，未來也不用再租場地辦品酒會，而這樣多功能高效益使用，在8月掛牌試營運，市場反應就相當好，即便來客數不多，但客單價很高，不少特定品牌的粉絲會專門來找商品，尤其是明星商品常一上架就賣光。
由於「OMAR威士忌館」開幕期間正值國慶，台酒公司也推出110年國慶紀念版「OMAR單一麥芽威士忌（波本花香）」，限量7200瓶，還有長銷冠軍泡麵的「花雕雞麵」「麻油雞麵」，丁彥哲說，這3款國慶紀念版產品內含最能代表台灣的美味，裡外皆是最道地的台灣，包裝設計以110年國慶主視覺「金陽雙十」由文總設計為延伸，象徵在2021年這動盪的一年，台灣人用堅韌不放棄的精神，全民一起負重前行，在國際友人及各方資源的幫助下，堅忍跨越每一個難關及挑戰。
此外，為回饋廣大OMAR威士忌飲迷的支持，台酒公司也特別推出「琥珀裡的風土：南投酒廠OMAR威士忌微醺之旅」品鑑書，一共分為5大章節，第一章「在地風土優勢」，從地理及人文歷史角度切入，剖析南投酒廠的風土特色；第二章「專業釀酒團隊」，紀錄專業釀酒團隊核心成員的堅持與等待」；第三章「精製釀造技術」，帶領讀者領略威士忌工藝之美；第四章「時間粹練堆疊」，從OMAR所蘊藏的未來願景中，展開OMAR此一品牌所肩負的使命；第五章「飲迷必喝佳釀」，介绍18款特色酒飲，讓讀者深入了解其佳釀特性。