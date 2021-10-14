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產後中醫坐月子　整合護理量身訂做調養計畫

產後中醫坐月子　整合護理量身訂做調養計畫
產後中醫坐月子　整合護理量身訂做調養計畫

健康醫療網

2021-10-14 12:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】生產除了意味著新生命的誕生，也讓產婦本身角色變得更多元，而坐月子不但是身體的調養修復，也是對於多重角色的適應期。目前在臺灣坐月子的形式不外乎在家接受長輩照顧、訂購月子餐、聘用月嫂，及入住產後護理之家或月子中心等。

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根據產婦個人狀態　提供量身訂做調養計畫

奇美醫學中心中醫部婦兒科主任王瑜婷說明，現代的生活條件、生活型態跟過去差異甚大，以飲食來說，相較於以前人的粗茶淡飯，現代人的飲食，尤其是蛋白質及脂肪的攝取是相對多很多，因此過去常講產後氣血大虧，而現代產婦氣血虧的程度相對較輕。故中醫師會根據診察結果分析產婦目前的體質狀態，以飲食調養為主，或需要配合中藥加強調理，規畫階段性目標。

護理─中醫─西醫　跨團隊照護

有的產婦在休養期間安適自在，有的可能會有不同程度的症狀困擾，如：便祕、惡露增多、泌尿道發炎、失眠、筋骨痠痛、感冒等，產後護理之家為跨團隊照護的專業領域，當發現產婦的症狀有就醫需求時，便會轉介婦產科、身心科、復健科等診察照護。

坐月子習俗及疑惑　科學分析調整觀念

雖然有些坐月子習俗，例如：「坐月子期間不能喝水、甚至得用米酒水取代」，已經被現代中醫師認證是過時的看法，然而觀念的調整需要時間，在訪視時還是常聽到產婦一臉不知所措的提問，此時中醫師的參與，便是從專業角度分析這些習俗發展的時空背景，為何現在已不適用、仍適用、或需要調整部分內容等，讓產婦、甚至家人獲得新的觀念、取得共識。



資料來源：健康醫療網 產後中醫坐月子　整合護理量身訂做調養計畫

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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