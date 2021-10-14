各國升息恐早於美　渣打估美元反彈有壓、明顯轉強等明年

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他分析，美國聯準會啟動縮減購債對多元化收益配置並非重要風險，值得關注的是，全球經濟即將進入不均衡復甦的第二階段，預期未來2年美國和歐元區的經濟成長可能更強勁且通膨溫和上升，但中國大陸和新興市場則可能減速，加上中國大陸持續加大監管力道，使新興市場資產面臨壓力，連帶增加未來6-12個月經濟和企業獲利成長的不確定性。
不過，渣打銀行認為全球經濟復甦基調延續，在2022年仍有利全球股票表現，新冠肺炎疫苗覆蓋率逐漸提升後，各國政府將施政焦點轉向支持經濟成長，加上企業和消費者支出都有助獲利成長，美國股票受惠於強勁經濟信心跟相繼推出的財政與基建措施，仍是首要看好資產類別。歐元區股票則由於德國將啟動更多財政刺激。然而，亞洲（日本除外）股票則受限於中國大陸不確定性的影響，後續支撐力道較不足。
也由於美國日前通過預算規模約1.2兆美元的「基礎建設投資計畫及就業法案」，渣打預期未來12個月內將投入更多財政支出，可望推升全球和美國股票前景，尤其以價值股（如能源和金融）直接受惠於美國的財政刺激和經濟反彈速度，而與基礎建設相關的主題資產，跟拜登政府力推的再生能源，都是投資人可關注的產業類別。
在外匯市場方面，由於全球其他央行的緊縮立場比聯準會更加明確，渣打銀行預計美元反彈時將面臨上方壓力，而澳幣、紐幣、加幣和英鎊則是相對看好的貨幣。短線上，美國實質利差收斂支撐美元反彈，但預期年底前美元指數可能會落在91至95點區間橫盤。
對於近期能源供需失衡支撐油價表現，渣打預期油價漲幅已接近波段高點，由於OPEC產油國組織仍有充足閒置產能，並可能在年底前增產。此外，美國石油鑽井平台數正在增加，以及主要國家冬季庫存建立完畢後供需狀況將改善，預期西德州原油可能處於每桶80美元上下震盪，預估年底回落至80美元下方。
在金價部分，渣打認為弱勢美元則為黃金走勢帶來支撐因素，加上黃金避險特性不減，與市場復甦所帶來的消費者購買需求，預期金價走勢將小幅上揚，但隨著聯準會不再寬鬆，美國通膨調整的實質利率將緩步上升，同時，黃金 ETF資金流向疲弱可能會繼續壓抑金價表現，年底預估價格可能為每盎司1790美元附近。
對於近期表現疲弱的全球債券市場，也受到聯準會預計縮減購債影響，但渣打銀行提到，市場對於全球經濟成長的憂慮，可能使得美國10年期公債殖利率，在年底前維持在1.5%-1.75%區間波動。成熟市場高收益債券的利率敏感性較低，且預期受惠於企業盈餘回升、違約風險降低，表現相對穩健。此外，新興市場美元政府債券評價面相對合理，同時亞洲美元債券目前的價格經過修正已消化很多負面消息，具有投資佈局的吸引力。另一方面，聯準會縮表、升息的過程，將衝擊新興市場當地貨幣債券的表現。