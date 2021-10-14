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各國升息恐早於美　渣打估美元反彈有壓、明顯轉強等明年

▲在強勁的經濟基本面與市場信心支持下，渣打銀行仍相對看好全球股市和高風險債券的中長期前景，其中偏好美股和歐元區股票，但在預期各國央行早於聯準會的升息步調，將導致美元反彈時面臨上方壓力，預期美元明顯轉強要等到明年第三季之後，（圖／記者顏真真攝）
▲在強勁的經濟基本面與市場信心支持下，渣打銀行仍相對看好全球股市和高風險債券的中長期前景，其中偏好美股和歐元區股票，但在預期各國央行早於聯準會的升息步調，將導致美元反彈時面臨上方壓力，預期美元明顯轉強要等到明年第三季之後，（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真/台北報導

2021-10-14 12:40:52

全球經濟逐漸邁向復甦，聯準會即將啟動縮表，引發投資人關注金融市場的趨勢與影響。渣打國際商業銀行今（14）日指出，隨著市場預期各主要經濟體逐步縮減購債，甚或上調政策利率，雖然造成市場波動加劇，但也顯示對於經濟復甦的信心增強，加上距離緊縮周期仍有一段距離，在強勁的經濟基本面與市場信心支持下，渣打仍看好全球股市和高風險債券的中長期前景，其中偏好美股和歐元區股票，只是預期各國央行早於聯準會的升息步調，將導致美元反彈時面臨上方壓力，美元要明顯轉強預期要到明年第3季之後。

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渣打銀行財富管理處主管陳太齡表示，近來市場普遍關注聯準會縮表計畫，儘管短期可能造成波動，但預期並不至引起極大震盪，後續密切觀察2022年底以後的升息訊號，以及其他經濟體央行的收緊計畫。由於許多國家的央行緊縮速度快於聯準會，渣打銀行認為這將有利風險資產中長期表現，並預期美元走勢承壓。

他分析，美國聯準會啟動縮減購債對多元化收益配置並非重要風險，值得關注的是，全球經濟即將進入不均衡復甦的第二階段，預期未來2年美國和歐元區的經濟成長可能更強勁且通膨溫和上升，但中國大陸和新興市場則可能減速，加上中國大陸持續加大監管力道，使新興市場資產面臨壓力，連帶增加未來6-12個月經濟和企業獲利成長的不確定性。

不過，渣打銀行認為全球經濟復甦基調延續，在2022年仍有利全球股票表現，新冠肺炎疫苗覆蓋率逐漸提升後，各國政府將施政焦點轉向支持經濟成長，加上企業和消費者支出都有助獲利成長，美國股票受惠於強勁經濟信心跟相繼推出的財政與基建措施，仍是首要看好資產類別。歐元區股票則由於德國將啟動更多財政刺激。然而，亞洲（日本除外）股票則受限於中國大陸不確定性的影響，後續支撐力道較不足。

也由於美國日前通過預算規模約1.2兆美元的「基礎建設投資計畫及就業法案」，渣打預期未來12個月內將投入更多財政支出，可望推升全球和美國股票前景，尤其以價值股（如能源和金融）直接受惠於美國的財政刺激和經濟反彈速度，而與基礎建設相關的主題資產，跟拜登政府力推的再生能源，都是投資人可關注的產業類別。

在外匯市場方面，由於全球其他央行的緊縮立場比聯準會更加明確，渣打銀行預計美元反彈時將面臨上方壓力，而澳幣、紐幣、加幣和英鎊則是相對看好的貨幣。短線上，美國實質利差收斂支撐美元反彈，但預期年底前美元指數可能會落在91至95點區間橫盤。

對於近期能源供需失衡支撐油價表現，渣打預期油價漲幅已接近波段高點，由於OPEC產油國組織仍有充足閒置產能，並可能在年底前增產。此外，美國石油鑽井平台數正在增加，以及主要國家冬季庫存建立完畢後供需狀況將改善，預期西德州原油可能處於每桶80美元上下震盪，預估年底回落至80美元下方。

在金價部分，渣打認為弱勢美元則為黃金走勢帶來支撐因素，加上黃金避險特性不減，與市場復甦所帶來的消費者購買需求，預期金價走勢將小幅上揚，但隨著聯準會不再寬鬆，美國通膨調整的實質利率將緩步上升，同時，黃金 ETF資金流向疲弱可能會繼續壓抑金價表現，年底預估價格可能為每盎司1790美元附近。

對於近期表現疲弱的全球債券市場，也受到聯準會預計縮減購債影響，但渣打銀行提到，市場對於全球經濟成長的憂慮，可能使得美國10年期公債殖利率，在年底前維持在1.5%-1.75%區間波動。成熟市場高收益債券的利率敏感性較低，且預期受惠於企業盈餘回升、違約風險降低，表現相對穩健。此外，新興市場美元政府債券評價面相對合理，同時亞洲美元債券目前的價格經過修正已消化很多負面消息，具有投資佈局的吸引力。另一方面，聯準會縮表、升息的過程，將衝擊新興市場當地貨幣債券的表現。

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