整頓中國社會建構毛式極權　美媒：習堅信自己是天選之人

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中國左派網路寫手李光滿認為，這四件事情是「具有標誌性意義」的事件，顯示出「中國正在發生一場變革」。李光滿先前曾撰寫過《每個人都能感受到，一場深刻的變革正在進行》一文，引起外界第二次「文化革命」即將到來。長期研究中國傳媒的香港大學「中國傳媒研究計劃」編輯班志遠（David Bandurski）表示，這種文章在現今被中國官媒大肆報導，顯示出中國高層政治正在向左傾斜。
不過有政治心理學家指出，習近平並非要發動第二次「文化革命」，對於經歷過「文革」混亂的習近平來說，他最怕的就是混亂。喬治布希美中關係基金會的高級研究員德克勒瓦（Kenneth Dekleva）表示，習近平和大多數中國高層領導人一樣，他們害怕混亂。而中共無論是整治娛樂圈的「娘炮」還是打擊私營科技企業，都是希望將中國的壹切控制在中國共產黨手中。
德克勒瓦認為，中國對私企的整頓行動，已經讓這些企業和中國損失大約一萬億美元。但是習近平願意付出代價讓他們臣服，因為他想讓他們知道，這就是規則和經營環境，私營部門可以經營，但必須接受黨的更嚴格的控制。
紐約城市大學政治學教授夏明受訪時指出，習近平渴望自己掌控秩序和權威，因為秩序和權威才能給他安全感。他認為習近平要的不是「文革」體系，而是回歸中共建政初期的高度集權體系，來對人民進行鎮壓。
夏明認為，習近平之所以推崇毛澤東當政的前17年（從中共建政到文化大革命前夕）是因為習近平覺得這是毛澤東取得最大功績的時間。另外這段時間幹部也比較廉潔，對於習近平來說，可能是共產主義的理想狀態，是「不忘初心」的黃金時期，是一種共產黨國家的最佳狀態。
倫敦國王學院中國研究所主任、英國皇家國際事務研究所亞太項目高級研究員布朗（Kerry Brown）認為，習近平和中共此時加強控制和紀律管理，是因為他們認為中華民族復興的「關鍵時刻」就要到了，他們不能容忍「失控」。布朗指出，這個「關鍵時刻」，是中國邁向全球第一經濟體，成為世界最有影響力國家的關鍵時刻。他們擔心出了問題，一切就會成為泡影，共產黨將近百年的努力可能就會報廢，因此才會下手強烈整治。
不過曾經在中共極權中遭受嚴重衝擊的習近平，用同樣的方式來整治和治理中國，令外界感到迷惑不解。分析人士指出，這可能與習近平在文革中的經歷有關。夏明認為習近平年少的經歷也限制了他的認知，毛澤東成為他唯一的模仿對象。德克勒瓦認為，習近平對施暴者產生認同的現象，也就是俗稱的斯德哥爾摩綜合症，在心理學上並非不尋常。
布朗則認為，習近平的心裡大概是他認為自己是倖存者，是被選中的人。文革對他而言有點像測試，是某種證明，而他做到了。習近平在十次嘗試之後加入了中產黨，所有都證明這是命運的安排，他今天的位置是他應得的。