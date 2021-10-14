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為什麼急重症醫院要投入整合暨高齡緩和醫療？大林慈濟醫院院長賴寧生表示，除了尊重生命之外，也因為這是國家政策，到2035年，全國老年人口將會高達35%，距離現在已經不遠了，因此這是醫院的核心任務，利用急重症醫療的實力與慢性照護密切結合，除了在醫院內整合外，更要將社區整合進來，照顧有需要的民眾，這就是醫院存在的價值。
長者常有多重共病 整合藥物及照護服務避免奔波
老年醫學科主任張舜欽醫師指出，過去很多的醫療體系是用器官來分科，但長者常有多重共病，就需要看非常多科，因此老年醫學科希望能用一個科別來解決所有老人家的問題，若有需要再轉介到其他的次專科，最重要的是整合藥物及照護服務，這樣長者才不會每次來醫院看診都疲於奔命。診區中包括老年醫學科、家庭醫學科、一般內科、臨床心理中心記憶檢查、藥學部藥事照護門診，希望能除了整合藥物之外也能整合所有需要的照護服務。
長者提升五大力 保有老後生活品質
張舜欽醫師強調，整合暨高齡緩和醫療中心診區結合精實醫療理念從無到有建置完成，希望藉由評估和介入，讓長者提升五大力，包括「行動力」也就是活動功能，提升「輸出力」解決大小便問題，提升「飲食力」吞嚥功能、藥物整合，促進好腦力，讓心情和認知功能可以變好，最後則是「社會力」，只要前面幾「力」都足夠了，鼓勵長者多走出家門，參與社會，再結合長照、居家、社區等資源，讓長者可以維持獨立自主、有品質的老後生活。
資料來源：健康醫療網 提供長者全人醫療 大林慈濟成立整合暨高齡緩和醫療中心
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