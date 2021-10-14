韓星雪莉逝世兩周年 IG貼自拍照「媽媽和女兒」看哭眾人
南韓F(x)女團出身的崔雪莉，於2019年10月14日在家中輕生離世，讓演藝圈及粉絲都痛心不已。雪莉生前留下的愛貓「布林」，則已經從暫時代為安置的金希澈手中，轉交回原本就打算收養的，雪莉摯友金宣雅演員手中，並且她為布林創立的專屬Instagram，也於今（14）日雪莉逝世兩周年，PO出雪莉生前自拍照，並標上「媽媽和女兒」，讓眾多粉絲看到後表示非常想念雪莉。
編輯中心/綜合報導
2021-10-14 14:17:25
演員金宣雅為貓咪「布林」，開設的專屬Instagram帳號，多是以貓咪口吻發文，從眾多貼文中可以發現即便雪莉已經不在了，但布林還是有得到妥善的照顧。雖然不是第一次透過PO文表示「布林想念媽媽」，但14日雪莉兩周年的忌日，更是貼出溫馨合照，布林與雪莉臉部緊靠的畫面曝光後，也讓眾多網友紛紛留言表達哀悼以及想念。
貼文曝光後，引來大批的國內、外粉絲留言表示，「想念雪莉」、「好想你」、「你媽媽會永遠愛你，布林」、「看到哭出來」、「我的天使」、「永遠漂亮的雪莉，我想你」，可以看出即便已經過去兩年，粉絲對於雪莉的愛跟想念也沒有減少。除了布林的IG湧入許多留言外，也有大批的粉絲到雪莉的IG留言，稱呼她為「天使」，並且都是表達愛跟想念的悼念留言，希望雪莉能夠在天堂上感受到滿滿的心意及想念。（編輯：鍾怡婷）