八大復業最後一哩路　羅一鈞：疫苗接種率、快篩是關鍵

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羅一鈞表示，指揮中心很感謝八大行業在這1個多月期間，對防疫的配合，目前也樂見今日自救會提出復業的幾個條件，例如服務生須戴口罩上班、工作人員需打疫苗或定期快篩、客人進出須實名制、量體溫、室內須維持社交距離與梅花座等，這些指引也與目前開發KTV相關產業的指引符合。
羅一鈞稱，在今日八大行業來陳抗之前，指揮中心就持續與經濟部進行討論，未來會基於目前KTV開放的相關指引，以及自救會提出的條件，與經濟部開始來制定相關行業別的復業指引。
至於開放時間，羅說會再觀察兩周，等到更有基礎後，再來思考何時開放；目前指揮中心比較在意的是疫苗接種率，主要是指工作人員疫苗接種率，目前KTV相關產業的工作人員是要求接種率達六成，但經過這一個月後，全民接種率又再提升，因此針對八大的工作人員接種率要求是否提高，會再進行討論，另外未接種的工作人員是否做快篩，也是調整復業的重點。
羅一鈞強調，指揮中心不會讓八大產業永遠處於停業的狀況，近期與經濟部進行討論後，會於下周再做更詳細的說明。
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