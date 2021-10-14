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八大復業最後一哩路　羅一鈞：疫苗接種率、快篩是關鍵

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-10-14 14:29:49｜2021-10-14 14:54:46

八大產業近期受疫情影響，遲遲不能復業而影響生計，今（14）日相關業者組成自救會，來到衛福部疾管署前進行陳抗，要求指揮中心盡快開放復業。對此，中央流行疫情指揮中心今回應，很感謝八大行業在疫情期間的配合，目前指揮中心最關注相關產業的工作人員疫苗接種率，以及未接種者是否進行快篩，這部分會於下周再做更詳細的說明。

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指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，包含酒店、酒家、茶室等八大行業，是疫情二級開放的最後一哩路，目前這一輪是針對KTV、網咖等遊戲與遊樂場所進行開放，目前正在評估是否有相關違規。

羅一鈞表示，指揮中心很感謝八大行業在這1個多月期間，對防疫的配合，目前也樂見今日自救會提出復業的幾個條件，例如服務生須戴口罩上班、工作人員需打疫苗或定期快篩、客人進出須實名制、量體溫、室內須維持社交距離與梅花座等，這些指引也與目前開發KTV相關產業的指引符合。

羅一鈞稱，在今日八大行業來陳抗之前，指揮中心就持續與經濟部進行討論，未來會基於目前KTV開放的相關指引，以及自救會提出的條件，與經濟部開始來制定相關行業別的復業指引。

至於開放時間，羅說會再觀察兩周，等到更有基礎後，再來思考何時開放；目前指揮中心比較在意的是疫苗接種率，主要是指工作人員疫苗接種率，目前KTV相關產業的工作人員是要求接種率達六成，但經過這一個月後，全民接種率又再提升，因此針對八大的工作人員接種率要求是否提高，會再進行討論，另外未接種的工作人員是否做快篩，也是調整復業的重點。

羅一鈞強調，指揮中心不會讓八大產業永遠處於停業的狀況，近期與經濟部進行討論後，會於下周再做更詳細的說明。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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