基本工資調漲將加重通膨！謝金河曝危機：看政府如何接招

我是廣告 請繼續往下閱讀
此外，謝金河也表示，過去30年很多國家不是害怕通膨，而是「通縮」，像日本的失落30年，所有貨幣政策都用上，日本卻持續走向通縮；美國聯準會把通脹目標值訂在2%，也從來沒有觸及。這30年間只有2007年全球原物料價格大漲，像油價漲到147美元、鎳價到5萬1800美元、銅價創下1萬0680美元紀錄，通膨的火即將燒起來，卻被次貸危機引發的金融海嘯澆息。
他認為「這十幾年來，大家已習慣沒有通膨的日子，像貨櫃運輸價格慘跌，在2015年韓進海運破產，散裝航運虧損累累；電子產業只有跌價，沒有漲價」，但隨著疫情擴散改變全世界供應鏈，加上美中貿易戰，到這次中國拉閘限電危機，動力煤、歐洲天然氣價格迭創新高，「最驚人的是，矽原料兩個月漲三倍，油價又漲到80美元以上，農產品價格上漲，台灣8月的CPI已上升至2.63%，核心CPI也到1.74%，央行示警，接下來可能是升息」。
謝金河強調，「中國不再是廉價生產基地」，而全球供應鏈重建需要時間，疫情造成的斷鏈也有待紓解，接下來是通膨帶給全球新的課題，稍不小心就會變成「停滯性膨脹」，像中國的生產者物價PPI到9.5，CPI0.8%，這個剪刀差太大，這是停滯性膨脹的顯例，美國PPI8.3%，CPI5.4%，顯示終端產品可以適度反應成本，狀況比中國好一些。
最後，謝金河也憂心提醒「台灣已經很習慣沒有通膨的日子，央行的貨幣政策幾年來一成不變，這次真的開始承擔挑戰了」，再加上最低工資調升也會加重通膨力度，接下來就看政府如何接招。（編輯：楊智傑）