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基本工資調漲將加重通膨！謝金河曝危機：看政府如何接招

▲財訊雙周刊社長謝金河今（14）日指出通貨膨脹已成全球迫切的課題，而台灣基本工資調升也會加重通膨力度。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.09.02）
▲財訊雙周刊社長謝金河今（14）日指出通貨膨脹已成全球迫切的課題，而台灣基本工資調升也會加重通膨力度。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.09.02）

編輯中心/綜合報導

2021-10-14 14:14:13

財信傳媒集團董事長謝金河今（14）日透過臉書指出「通膨已成全球迫切的課題」，他提到自己一早翻閱外電報導，浮現最多的關鍵字是「Inflation（通貨膨脹）」，國內經濟性報紙出現的也是物價飆漲的報導，所有的報導都指向通膨降臨，這是全球經濟最迫切的課題，也提到台灣「已經很習慣沒有通膨的日子」，加上基本工資調升，面對通膨該如何解決只能看未來政府如何接招了。

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謝金河指出，包括美國9月CPI5.4%，台灣的央行副總裁陳南光都跳出來示警，穆迪也警告「全球供應鏈危機恐惡化」，「通膨降臨」是全球經濟最迫切的課題。過去30年中國成為世界工廠，任何工業產品只要是中國製造就會變成很廉價，在全球化大旗下，跨國企業都努力尋找廉價的最適生產基地，於是，從中國到東協、印度、孟加拉、巴基斯坦，到非洲，謝金河還說「去年台灣有一家成衣廠的老闆來看我，他的主要生產基地在馬達加斯加」。

▲委內瑞拉面臨嚴重的惡性通膨，比起本國貨幣，多數人情願使用美元。（圖／美聯社／達志影像）
▲謝金河提醒通貨膨脹將成為全球迫切課題。（圖／美聯社／達志影像）
此外，謝金河也表示，過去30年很多國家不是害怕通膨，而是「通縮」，像日本的失落30年，所有貨幣政策都用上，日本卻持續走向通縮；美國聯準會把通脹目標值訂在2%，也從來沒有觸及。這30年間只有2007年全球原物料價格大漲，像油價漲到147美元、鎳價到5萬1800美元、銅價創下1萬0680美元紀錄，通膨的火即將燒起來，卻被次貸危機引發的金融海嘯澆息。

他認為「這十幾年來，大家已習慣沒有通膨的日子，像貨櫃運輸價格慘跌，在2015年韓進海運破產，散裝航運虧損累累；電子產業只有跌價，沒有漲價」，但隨著疫情擴散改變全世界供應鏈，加上美中貿易戰，到這次中國拉閘限電危機，動力煤、歐洲天然氣價格迭創新高，「最驚人的是，矽原料兩個月漲三倍，油價又漲到80美元以上，農產品價格上漲，台灣8月的CPI已上升至2.63%，核心CPI也到1.74%，央行示警，接下來可能是升息」。

▲美國Fed在台北時間20日凌晨3時宣布升息1碼，但美股大跌，其中道瓊工業指數下跌351.98點，台股剉咧等。(圖／NOWnews資料照片)
▲謝金河提醒，大家已習慣沒有通膨的日子，但央行示警未來恐將升息。(圖／NOWnews資料照片)
謝金河強調，「中國不再是廉價生產基地」，而全球供應鏈重建需要時間，疫情造成的斷鏈也有待紓解，接下來是通膨帶給全球新的課題，稍不小心就會變成「停滯性膨脹」，像中國的生產者物價PPI到9.5，CPI0.8%，這個剪刀差太大，這是停滯性膨脹的顯例，美國PPI8.3%，CPI5.4%，顯示終端產品可以適度反應成本，狀況比中國好一些。

最後，謝金河也憂心提醒「台灣已經很習慣沒有通膨的日子，央行的貨幣政策幾年來一成不變，這次真的開始承擔挑戰了」，再加上最低工資調升也會加重通膨力度，接下來就看政府如何接招。（編輯：楊智傑）

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