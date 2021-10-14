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寄養家庭面臨數量不足　展望會盼大眾一起加入行列

寄養家庭面臨數量不足　展望會盼大眾一起加入行列
寄養家庭面臨數量不足　展望會盼大眾一起加入行列

健康醫療網

2021-10-14 14:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】寄養家庭的存在就是希望透過寄養父母無私的愛與耐心，幫助孩子走出過往的陰霾與創傷，並提供一個安穩的環境，但隨著少子化、高齡化及年輕世代不願生養等生活型態，寄養家庭面臨數量不足的困境，但有需求的孩童卻未減少，根據台灣世界展望會台北家庭寄養服務中心截至今年四月份的統計，雙北平均每月有15至20名兒少等待家庭寄養安置，其中又以0至6歲的嬰幼兒孩童最多，安置原因不乏包括受虐待、疏忽、目睹暴力等不當對待為主。

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寄養三十邀您加一　讓失去家孩子獲得照顧

為鼓勵大眾投入寄養家庭的一份子，展望會發起「寄養三十邀您加一」行動，盼在寄養服務三十週年的時刻，讓社會大眾更瞭解寄養家庭的服務與精神。台灣世界展望會代理會長李紹齡指出，寄養父母將孩子視如己出的無私大愛令人動容，盼望愛心家庭踴躍加入寄養行列，讓更多失去家的孩子能獲得穩定的照顧。

出身寄養家庭　田徑國手陳昭郡感謝寄養父母一路照顧

台灣女子3000公尺障礙紀錄保持人陳昭郡也曾是受展望會寄養家庭照顧的孩子，四歲時因原生家庭疏忽照顧，與姊妹被迫離開家，並轉換到不同的安置機構和家庭，直到走進陳樓姍姍與陳善鳴的家，才終於感受到自己擁有一個完整的家。陳昭郡坦言，起初也曾叛逆、暴躁，但在寄養父母的愛與教導下，逐漸懂得管理情緒和責任感，甚至因為喜歡運動，國中時，在寄養父母的支持下，加入田徑校隊。

一起投入寄養家庭行列　幫助孩子擁有完整的家

儘管陳昭郡目前離開寄養家庭多年，但仍與寄養父母保持聯繫，更視為彼此真正的家人。李紹齡代理會長呼籲，如今隨著申請成為寄養家庭的數量逐年遞減，寄養家庭也進入高齡化，目前五成以上的寄養父母超過60歲，也迫使政府將寄養父母的退休年齡，改成年齡無上限，因此希望有志照顧孩子的愛心家庭，能一起投入寄養家庭行列，用您的力量幫助孩子擁有完整的家。

陳昭郡時常為置換環境感到困惑與不安，直到走進陳樓姍姍與陳善鳴的家，陳昭郡才終於感受到自己擁有一個完整的「家」(台灣世界展望會提供)。



資料來源：健康醫療網 寄養家庭面臨數量不足　展望會盼大眾一起加入行列

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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