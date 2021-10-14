兩岸開戰僅差一步？外媒：美應協助防止爆發意外戰爭

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而中國日益加劇的挑釁行為，使兩岸開戰的可能性升高，但危機並不在於中國立即入輕的可能，而是來自兩岸在交鋒期間，出現致命事故或是誤判因而爆發立即衝突。例如中國和台灣的軍機在空中相撞，或是中國侵入台灣領空，使台灣不得不擊落該架入侵飛機。
考量到北京有可能讓軍機靠近台灣，或是飛越台灣，台北當局可能會被迫做出回應，無論是加強監視或警告力度，還是動用武力。文章指出，在這種情況下，美國必須與台灣合作，再不引發危機的情況之下先發制人，並且回中國的軍事行動。美國在台海上的戰略，不再僅止於防止中國全面入侵台灣，還必須為防範決策失誤，以避免爆發衝突。
台灣如何應對共機
隨著中國加強挑釁行為，蔡英文政府也改進應對措施。最初軍方會派出戰鬥機攔截美價接近的中國軍機。但到了2021年初，轉為仰賴陸基防空系統及飛彈全程保持「追蹤監視」。不過若是共機擾台的行為持續升級，即使有這些措施也不夠。國防部今年3月公佈的《2021四年期國防總檢討》中指出，隨著敵人逼近，我國將採取更強硬的措施回應。強調除了發展不對稱戰力，還新增「迫使敵犯臺失敗」重要概念，討論根據敵方軍事行動性質和與臺灣的距離，要有不同的因應措施。目前針對解放軍劃設三區域並規定標準操作程序：共機出海即進入我方「監視區」；30浬到24浬空域則為「警告區」，即做警告以及防空飛彈追監掃描；若是進入12浬領空「摧毀區」之內，該開火的時候就會開火。
「摧毀區」有制定標準操作程序，例如準備攔截入侵的共機或是迫使他們降落，如果認定共機有敵意，台灣空軍可以用雷達進行鎖定，並鳴槍示警，甚至先發制人將其擊落。但為了防止事態升級，我飛行員不得先開火，除非空軍司令部下達此命令。
在其他國家面臨類似威脅時，也規定了類似的應對方式。例如，在2019年俄羅斯侵入有領土爭議的獨島（日本稱竹島）上空時，韓國曾對其進行三百多發機砲示警。
避免意外戰爭發生的做法
截至目前為止，尚未有中國軍機在台灣本島12浬領空飛行，但是中國已經逐漸靠近台灣西南部以及東沙群島。如果緊張局勢持續升級，可以依照中國以往飛行演習預測，北京會通過三種方式中升級態勢：飛到更靠近台灣的地方，包括台灣東部貨靠近中部、北部的台海區域；定期飛越東沙或其他離島，挑戰臺灣對這些島嶼的控制權；最具挑釁的方式則是直接飛越台灣。
文章中指出，中國可能嘗試升級態勢，迫使台灣先動用武力，好讓中國找到對台灣進行更大規模懲罰性軍事行動的理由。文章中指出，美國必須為中國入侵台灣做好準備，確保美國擁有阻止中國佔領台灣的軍事能力，並且向北京作出明確的表示，無端攻擊將需要付出沉重代價。
文章裡提出建議，指出華府應該協助台灣更完善且靈活地抵禦中國軍事壓力、為台灣阻中國最具威脅性的活動、並與台灣合作制定應對中國挑釁的措施。為了應對台海發生軍事或準軍事事件的可能性，美國也應優先考慮與中國和台灣保持可靠的危機溝通渠道。美國也能私下台灣的紅線傳達給北京，警告中國不要測試台灣的底線。在適當情況之下，美國甚至能鼓勵台灣公開發表對中國軍事活動的看法，表明在何種情況之下，台灣必須以武力進行回應。
文章認為，隨著中國對台灣的軍事脅迫升級，意外危機的風險只會增加台灣和美國應該要合作阻止中國入侵，並制定應對中國軍事壓力的措施。在多年前，美國總統拜登（Joe Biden）曾告訴中國國家主席習近平，表示「比戰爭爆發更糟糕的唯一事情就是，這是一場無意造成的戰爭。」現在隨著圍繞台灣的戰爭風險增加，拜登政府更有責任協助避免其成真。