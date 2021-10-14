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刪Q質疑開公司未申報財產　陳柏惟：花7500登記收入0

▲陳柏惟的「100小時走民主最後一哩路」，昨首日走靠山的霧峰區，今晚將前進海線大肚區。（圖／陳柏惟服務處提供，2021.10.14）
▲陳柏惟的「100小時走民主最後一哩路」，昨首日走靠山的霧峰區，今晚將前進海線大肚區。（圖／陳柏惟服務處提供，2021.10.14）

記者顏幸如/綜合報導

2021-10-14 14:54:34｜2021-10-14 14:56:40

面臨罷免危機的台灣基進黨立委陳柏惟，今（14日）上午暫停苦行北上立法院開會，刪Q總部繼續質疑誠信問題，指他名下有一間公司卻未申報財產，已向監察院檢舉。對此陳柏惟回答：「那是2017年花7500元請會計師成立的，之後沒什麼在運作，收入0支出0，我忘了收掉，沒必要大作文章。」

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刪Q總部發言人Max指出，根據監察院公報，陳柏惟於公職人員財產申報表中的「事業投資」申報欄目為空白，網路卻可以查到陳柏惟擔任「汪達創意有限公司」負責人，資本總額為新台幣20萬元整，設立時間為106年11月7日。

Max說，該公司登記的苓雅區地址，和陳柏惟名下的房產相同，營業項目有其他資料處理、主機及網站代管服務、未分類其他資訊服務、其他廣告服務、電影片製作等。罷免總部已具名向監察院檢舉陳柏惟財產申報不實，呼籲他出面說明，是否運用名下公司參與政府或民間標案，或觸及利益迴避的灰色地帶？
 

▲刪Q總部查出陳柏惟名下有公司，卻未進行財產申報，廉政專刊上全部空白。（圖／罷免陳柏惟總部提供，2021.10.14）
▲刪Q總部查出陳柏惟名下有公司，卻未進行財產申報，廉政專刊上全部空白。（圖／罷免陳柏惟總部提供，2021.10.14）
陳柏惟昨苦行到霧峰時，媒體提出此疑問，當時他回答：「2017年我拍完幸福路上（動畫電影）回到高雄，花了7500元請會計師幫我成立一個公司，不幸的是不久後我就去做其他工作了，所以都是收入0、支出0。沒收掉是一時疏忽，但沒造成任何利益損害。」

媒體詢問他為什麼不收掉也不申報？陳柏惟回答：「真的是忘了，我當時好像有請健保還是什麼的，資料都可以公開查，必要的話就收掉，我覺得沒必要在這種東西上大做文章。」

立法院副院長蔡其昌今上午會勘大甲溪時，再度針對罷免案公開呼籲鄉親支持陳柏惟。蔡其昌說：「陳柏惟不是聖人，一定會有無缺失，他很多的政治理念不見得和我一樣，也不見得所有的鄉親都喜歡，但民主制度的設計，不是建立在理念不同就要罷免人家。」

蔡其昌說：「用抹黑來罷免人家就是惡罷的行為，不能利用罷免制度比較寬鬆，就要消滅跟自己意見不一樣的人、把他鏟除。國民黨傾一黨之力，整天在搞這些政治鬥爭，個人深不以為然，我們要全力留下一個年輕有活力、肯為地方付出的立委。」

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