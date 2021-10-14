刪Q質疑開公司未申報財產　陳柏惟：花7500登記收入0

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Max說，該公司登記的苓雅區地址，和陳柏惟名下的房產相同，營業項目有其他資料處理、主機及網站代管服務、未分類其他資訊服務、其他廣告服務、電影片製作等。罷免總部已具名向監察院檢舉陳柏惟財產申報不實，呼籲他出面說明，是否運用名下公司參與政府或民間標案，或觸及利益迴避的灰色地帶？
陳柏惟昨苦行到霧峰時，媒體提出此疑問，當時他回答：「2017年我拍完幸福路上（動畫電影）回到高雄，花了7500元請會計師幫我成立一個公司，不幸的是不久後我就去做其他工作了，所以都是收入0、支出0。沒收掉是一時疏忽，但沒造成任何利益損害。」
媒體詢問他為什麼不收掉也不申報？陳柏惟回答：「真的是忘了，我當時好像有請健保還是什麼的，資料都可以公開查，必要的話就收掉，我覺得沒必要在這種東西上大做文章。」
立法院副院長蔡其昌今上午會勘大甲溪時，再度針對罷免案公開呼籲鄉親支持陳柏惟。蔡其昌說：「陳柏惟不是聖人，一定會有無缺失，他很多的政治理念不見得和我一樣，也不見得所有的鄉親都喜歡，但民主制度的設計，不是建立在理念不同就要罷免人家。」
蔡其昌說：「用抹黑來罷免人家就是惡罷的行為，不能利用罷免制度比較寬鬆，就要消滅跟自己意見不一樣的人、把他鏟除。國民黨傾一黨之力，整天在搞這些政治鬥爭，個人深不以為然，我們要全力留下一個年輕有活力、肯為地方付出的立委。」