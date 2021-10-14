110年全大運中華醫大代表隊勇奪9金12銀5銅

110年全國大專校院運動會日前在成功大學圓滿落幕，中華醫大運動競賽代表隊在這次比賽，共奪下9面金牌、12面銀牌、5面銅牌，總獎牌數在技專院校排名第一。獲獎選手10月14日帶著獎牌向董事長鄭啟瑞、校長孫逸民呈獻成果。





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▲.中華醫大校長孫逸民、董事長鄭啟瑞與田徑一般女子組400公尺接力賽奪金選手郭瓊筠、薛安汝、陳佳妤、廖苡辰（前排左至右）（圖／記者張振興攝，2021,10,14）

▲一般女子組400公尺接力賽廖苡辰、陳佳妤、薛安汝、郭瓊筠聯手以50秒04打破大會紀錄（圖／記者張振興攝，2021,10,14）

中華醫大代表隊金牌獎項：一般女田徑400公尺接力（廖苡辰、陳佳妤、薛安汝、郭瓊筠，破大會紀錄）、七項運動廖苡辰、跳高廖苡辰、游泳50公尺蛙式趙苡蕎。一般男田徑110公尺跨欄方太平、100公尺林威宇、400公尺接力（林宇廷、林威宇、方太平、沈育陞）。銀牌獎項：公開男田徑十項全能丁聖軒、一般男田徑10000公尺競走林楷硯、200公尺沈育陞、1600公尺接力（王前揚、林宇廷、沈育陞、方太平）、跳遠許勝棋、空手道個人型李御宜。一般女田徑100公尺跨欄高曉雯、100公尺郭瓊筠、1600公尺接力（薛安汝、陳佳妤、郭瓊筠、廖苡辰）、游泳100公尺蛙式趙苡蕎、200公尺蛙式趙苡蕎、50公尺仰式林明蓉。銅牌獎項：一般男田徑三級跳遠許勝棋、100公尺沈育陞、200公尺林威宇、一般男空手道個人對打李御宜。一般女田徑200公尺郭瓊筠。





▲一般女子組400公尺接力賽廖苡辰、陳佳妤、薛安汝、郭瓊筠聯手以50秒04打破大會紀錄（圖／記者張振興攝，2021,10,14）

中華醫大運動競賽代表隊選手來自各系，其中又以運動健康與休閒系居多，在專業老師的訓練指導下，選手在各項運動表現上屢創佳績，為校爭光。









