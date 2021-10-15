血汗移工權益在哪？台灣勞工陣線專訪一次聽

Sound On：https://sndn.link/newimmigrants/AEPLCM Spotify：https://open.spotify.com/show/7r0Jha6duAIXda4NO6r5aJ KKBOX：https://podcast.kkbox.com/channel/8mu3t3UDCqkbx3-X9b Listen Notes：https://www.listennotes.com/c/1dd58b006d0a4575aa449e5b76a36ba8長期在台灣從事3K產業的移工，為台灣補充勞動力，卻時常被忽視權益。為所有勞工而奮鬥的《台灣勞工陣線》，是台灣最早成立的勞工組織，從1984年開始，替包括移工在內的勞工們奮鬥著權利，他們堅信：「路途再遠，總要有人像蝸牛一樣耐心地往前移動。 」 本期節目 Liana和Joyce邀請台灣勞工陣線秘書長孫友聯，和大家談談不同類型移工的權益。
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除了政府將移工視為補充性勞力而壓低勞動條件，許多企業和民間態度也都認為移工薪資本原本就應該比台灣勞工低，「不然沒有引進移工的意義」。有民眾甚至會認為移工來台是在「搶工作」。社會上對移工的看法經常充滿敵意，當問及是否認為兩者處於對立面時，他提出了令人耳目一新的見解。現在就讓我們一起來聽《EP19｜血汗移工權益在哪？專訪台灣勞工陣線秘書長Ft.孫友聯》！
【台灣勞工陣線簡介】
1984年5月1日「台灣勞工法律支援會」誕生，1988年更名為「台灣勞工運動支援會」，1992年「台灣勞工陣線」成立。隨著台灣從威權到民主，勞陣也從解決個別勞資爭議、協助勞工籌組工會，到目前致力於勞動政策的批判與改革。