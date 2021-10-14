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一名53歲曾太太，曾接受腦部顱咽瘤手術，術後因併發症，半年內動了四次腦部手術，不僅導致認知及智能退化，也因長期行動不變造成肢退化無力痙攣，加上因疼痛到無法碰觸，使得復健過程層層阻礙。温永銳主任表示，所幸經由先生鼓勵進行游泳池步行練習外，也經由水冷式射頻治療，順利改善疼痛，目前可在復健科進行一週二次的踏步器練習，大幅提升生活品質。
水冷式射頻神經阻斷術 針對痛感神經燒灼
患者因關節退化，一動就會疼痛，不僅反抗，穿褲子、換尿布，也衍生尿道炎、尿布疹等問題，直到先生參考水中復健舒緩關節痛的案例，幫助太太進行泳池訓練，一方面也求助於疼痛中心接受水冷式射頻治療，解決太太雙腳髖關節疼痛。温永銳主任說明，水冷式射頻神經阻斷術透過特殊的水冷式電燒針，將支配關節疼痛感覺的神經進行燒灼，卻不因此影響關節原有運動功能，可廣泛運用於髖關節、膝關節、或肩關節等部位。
長期處於神經病變性疼痛 嚴重恐影響生活
此外，針對某些長期關節疼痛的病人或年紀過大，但不適合手術卻又疼痛難捱的老年人等族群也適合接受水冷式射頻神經阻斷術。温永銳主任強調，治療的目的是幫助患者減緩疼痛、恢復功能，尤其長期處於神經病變性疼痛，嚴重甚至影響情緒及生活方式，隨著國內疼痛治療大幅進步，影像引導的介入性治療技術運用也越來越廣泛，患者應積極接受治療，遠離飽受疼痛之苦。
資料來源：健康醫療網 女子關節退化疼痛難耐 水冷式射頻治療解決疼痛
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