交通安全月啟動　屏東交通隊化身交安體驗教室

每年 10 月為交通部所定的交通安全月，屏東縣政府警察局為響應 2021 年 10 月「路口安全」的主題，推廣交通安全月並結合重陽節，今（ 14 日）上午在警局交通隊舉行「交通安全月學童安全教育體驗記者會」，活動規劃一系列有趣的交通安全體驗，縣長潘孟安與民生國小 80 位五至六年級學童，以及他們的爺爺奶奶共同參加。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲屏縣警局交通隊舉行「交通安全月學童安全教育體驗記者會」，潘孟安與民生國小五至六年級學童一起互動體驗。（圖／屏東縣政府警察局交通隊提供, 2021.10.14）

屏東縣政府警察局舉辦「交通安全月學童安全教育體驗記者會」，倡導家庭教育親子共學交通安全互動，活動中安排，壓水球、砂石車視覺死角、大重機執法等多項互動體驗，交通隊成為大型互動體驗教室，員警們都成為老師與學童們說明各項交通安全事宜，潘孟安也牽起學童的手，指導正確穿越馬路的觀念。

潘孟安表示，學童與高齡者一直是交通安全重點宣導對象，尤其高齡者路口交通事故比例偏高，而學童用路觀念還尚未成熟，故透過遊戲及親自體驗的方式，警員們親力親為指導，讓交通安全知識從國小開始就向下紮根，亦可利用親子共學方式，增進祖孫親子情感交流，提醒高齡者不可忽視路口安全的重要性。

▲潘孟安與學童在體驗教室一起聆聽說明各項交通安全事宜，交通隊員警親力親為指導說明，讓交通安全知識從國小開始就向下紮根。（圖／屏東縣政府警察局交通隊提供, 2021.10.14）