受惠4大技術平台需求暢旺 台積電估Q4營收季增最多5.5%
展望第4季，台積電今（14）日法說會上表示，受惠於來自智慧型手機、高效能運算、物聯網、車用電子相關應用等四大技術平台的需求暢旺，合併營收預計介於154億美元到157億美元之間，季增幅度約3.5%至5.5%，有望再挑戰創高。
記者許家禎/台北報導
2021-10-14 16:14:59
台積電今（14）日公佈2021年第3季財務報告，合併營收約新台幣4,146億7千萬元，稅後純益約新台幣1,562億6千萬元，季增16.3%、年增13.8%。單季每股盈餘為新台幣6.03元，較上季5.18元與去年同期的5.3元都還要高。稅後純益與每股盈餘雙創單季新高紀錄。
台積電財務長暨發言人黃仁昭副總經理表示，公司第3季的營收主要受惠於來自智慧型手機、高效能運算、物聯網、車用電子相關應用等4大技術平台的需求暢旺，邁入2021年第4季，預期市場對於公司領先業界的5奈米製程的強勁需求，將支持公司的業績成長。
根據對當前業務狀況的評估，台積電2021年第4季的業績展望，合併營收預計介於154億美元到157億美元之間（若以新台幣28.0元兌1美元匯率假設），季增幅度約3.5%至5.5%。毛利率預計介於51%到53%之間（第3季為51.3%），營業利益率預計介於39%到41%之間（第3季為41.2%）。
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