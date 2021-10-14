傲視群雄！永慶房產集團勇奪2021服務獎大滿貫

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「臺灣服務業大評鑑」透過秘密客實地體驗、電話訪查等方式，選出各個產業中服務最頂尖的前三名業者和服務人員，是全國最大規模的產業服務評鑑，在連鎖房仲業中，永慶房產集團已連續兩年包辦前三名，而永慶房屋貼心專業的服務，更締造九連霸的傲人紀錄！
永慶房屋完整的數位賞屋科技也贏得評審的讚賞，再獲「特別獎─科技創新服務獎」！永慶房屋總經理吳良治表示，永慶房屋持續優化數位賞屋科技，讓消費者省去舟車勞頓和屋況落差等眾多金錢與時間成本。今（2021）年五月本土疫情爆發，永慶房屋迅速推出線上「專人導覽」服務，由經紀人實地拍攝賞屋影片，以消費者視角介紹房屋的各項特色和優勢，為在疫情期間仍有購售屋需求的消費者，提供了最好的賞屋解方。
旗艦品牌永慶不動產 台慶不動產暖心服務雙雙獲獎
永慶不動產在「臺灣服務業大評鑑」中連續上榜六年，並在近五屆中奪得銀獎。永慶房產集團加盟事業處董事長劉炳耀分享，集團內部強大的賞屋科技和聯賣制度，讓永慶不動產的經紀人能協助消費者快速找到適合的房子，完整的購售屋服務獲得消費者的認同，贏得今年銀獎的肯定。此外，永慶不動產不論在科技平台、專業服務、透明資訊上，都與永慶房屋看齊，例如當永慶房屋於2019年8月推出「實價登錄3.0」時，四個月後永慶不動產便立刻跟上，提供消費者完整的房市資訊！
該集團旗下的台慶不動產也三次上榜，創立時間雖才9年，卻從許多數十年的老品牌中脫穎而出，永慶房產集團加盟事業處副總經理林良璋表示，台慶不動產以「成家有我，一路相伴」為品牌核心，追求如朋友般貼心的服務。在服務上不僅要專業，更要為客戶盡心盡力地完成成家的每一個步驟。林良璋副總經理更分享，為了確保每位台慶同仁的服務品質，公司甚至會自主聘請秘密客查核同仁服務表現。高品質的服務獲得眾多消費者的喜愛和店東的認同，讓台慶不動產全台店數堂堂邁向300店，而在高雄單一縣市的加盟店數也於今年9月突破100店，締造台灣房仲業的嶄新里程碑！
永慶出版《先誠實再成交》 持續締造服務標竿
另外，永慶亦於近日出版了《先誠實再成交，永慶房屋良心仲介》一書，內容記述永慶房屋的發展史。書中提到當初孫慶餘董事長創立永慶房屋，便是要扭轉房仲業者低買高賣的賺價差陋習，於是引進新式仲介概念，以收取固定服務費的方式，拒賺價差。其後，更率先政府提供揭露到門牌的實價登錄資訊，讓房地產的價格決定權，回到市場和消費者手上。孫慶餘董事長更要求旗下所有的加盟業者：永慶不動產、台慶不動產、有巢氏房屋、以及最新成立的永義房屋，都要以「先誠實再成交」為最高準則，保護消費者權益，一同打造公平透明的房市交易平台。