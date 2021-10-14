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台積電全年毛利率50%以上　拍板日本設廠估2024年量產

▲台積電總裁魏哲家證實，公司將於日本設廠，預計2022年開始建廠，預計2024年完工量產。圖為資料照（圖／NOWnews資料照片）
▲台積電總裁魏哲家證實，公司將於日本設廠，預計2022年開始建廠，預計2024年完工量產。圖為資料照（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎/台北報導

2021-10-14 16:48:06｜2021-10-14 16:49:17

台積電今（14）日舉行法說會，針對布局全球部分，先前傳出將在日本設廠，而台積電總裁魏哲家則證實這項消息，表示初步規劃以22奈米至28奈米特殊製程為主，預計2022年開始建廠，預計2024年完工量產。另外，資本支出部分，今年2021年全年資本支出預算為300億美元，並預期2021年全年的毛利率將為50%以上。

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日媒上周報導指出，台積電將與Sony合作在熊本縣興建工廠，日本政府還打算補助鉅額資金，補助大半經費。而總裁魏哲家今日證實將在日本設廠，他指出初步規劃以22奈米至28奈米特殊製程為主，預計2022年開始建廠，預計2024年完工量產。

台積電強調，設廠是基於客戶需求、商業機會、營運效率和成本考量等因素。在進行盡職調查（due diligence）後，以及來自客戶和日本政府對此計畫的強力承諾支持後，宣布有意在日本建立一座特殊製程晶圓廠，唯此計畫尚待董事會批准。相信該計畫將更能滿足客戶的需求、接觸全球人才、從投資中獲取適當的報酬，並為股東帶來長期的獲利增長。

台積電指出，公司持續看到由於受到COVID-19疫情影響而產生的供應鏈短期失衡現象。無論短期失衡現象是否持續下去，相信公司的技術領先地位，將掌握對於先進製程及特殊製程技術的強勁需求。同時預計2021全年及2022年皆將維持產能緊繃現象。

根據公司第4季營收展望的中位數，公司今（2021）年全年營收以美元計，將較去年成長約24%。毛利率部分，儘管受到折舊成本快速上升、5 奈米製程量產初期稀釋毛利、以及相較於2020年更為不利的匯率因素影響，根據公司第4季毛利率中位數展望（52%），預期2021年全年的毛利率將為50%以上。


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