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國票金併安泰銀能否過關？金管會審查關注4大重點

▲針對國票金控將合併安泰銀行，金管會銀行局表示未來遞件審查將關注四大重點，包括財務健全性、大股東適格性及客戶股東員工權益保障等。（圖／NOWnews資料照）
▲針對國票金控將合併安泰銀行，金管會銀行局表示未來遞件審查將關注四大重點，包括財務健全性、大股東適格性及客戶股東員工權益保障等。（圖／NOWnews資料照）

記者顏真真/台北報導

2021-10-14 19:30:32｜2021-10-14 19:30:47

國票金控宣布以換股方式併購安泰銀行，由於國票金旗下已有轉投資的純網銀樂天銀行，如今再併購實體銀行，也引發外界關注。對此，金管會今（14）日表示現行法規沒禁止同一金控集團同時投資純網銀及實體銀行，但要合理區隔兩家銀行的營運模式及客群、業務發展。同時，在國票金向金管會遞件申請後，金管會也會就財務健全性、業務營運穩定性、大股權資格性及客戶股東員工權益保障等四大面向進行審查。

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金管會銀行局副局長童政彰表示，過去金融機構併購方式，有用換股，也有用現金架構方式，不同併購方式適用不同的審查法規，如果是用換股方式就要符合金法第26條及金融機構併購法規定，若是以現金架構，審查就要符合金控法第36條轉投資規定。

當然，就通案性來看會從4面向進行審查，童政彰進一步指出，觀察整併後是否符合財務健全性；第二、整併後是否能確保業務可持續穩定營運；第三、因整併涉及大股東股權異動，也會就大股東適格性進行審查；第四、關注整併後相關利益團 體包括客戶、股東及員工等各方面權益能否充份被保障。

至於國票金已轉投資純網銀，持股樂天銀行49%股權，是否能再併購實體銀行，童政彰說，現行法規並沒有禁止同一金控集團同時投資純網銀及實體銀行，「法規並沒有這樣的禁止」，當然，實務上金控有兩種銀行，業者要合理區隔業務經營模式、客群及業務發展。

此外，因銀行保險業是高度資本密集產業，童政彰強調如果要再進行實體銀行投資，資金來源及財務結構必須符合財務健全性原則，這也是未來審查的關注重點。

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