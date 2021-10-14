指甲瘀青怎麼辦？醫教４招改善　面積超過一半盡早檢查！

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曾奕騰醫師表示，指甲瘀血的當下、1~2小時內，最好的救急方式還是建議以冰敷進行，透過熱漲冷縮的原理，讓血管冷縮達幫助止血的效果。後續若指甲瘀血程度較輕，約一至兩日後熱敷即可，促進血液循環、加速代謝，有助復原。
至於藥物選擇上，則可試情況決定。較輕微的瘀青，在冰敷之後適當的靜養，待身體自行吸收即可，不用特別使用其他藥物。手指甲通常約1~2個月即可恢復原狀，腳趾甲因下肢循環往往相較不佳，通常約2~3個月復原。
若有形成外傷，可用碘酒、酒精作消毒，避免感染風險。小護士對指甲瘀青而言僅是涼涼的效果而已，沒有其他顯著的幫助。至於雙氧水雖然有消毒效果，但同時也會破壞人體組織，影響復原發展，因此任何外傷都不建議使用。而若是較為嚴重的指甲瘀青，建議盡早檢查，因為問題恐怕不只有瘀青。
指甲瘀青未見好轉，檢查竟已封閉性骨折！
日前曾有案例發生過，在家行走時未注意，在未降速的情況下腳小趾踢到櫃子，出現嚴重的指甲瘀血，但因只是踢到櫃子並未就醫，持續疼痛了兩個禮拜也不見好轉，後續就醫經X光檢查後才發現腳趾封閉性骨折。
指甲瘀青留意傷勢，４種情況盡早檢查！
曾奕騰醫師提醒，若是出現較為嚴重的瘀青，例如瘀血情況超過指甲的一半、劇烈疼痛、持續疼痛未見好轉等，建議盡早就醫檢查為佳，因為常會伴隨有骨折等指骨受損的情況，亦可能形成細菌、黴菌孳生的溫床形成感染。而若上述這些情況發生，自然也不利於指甲健康及復原，甚至可能出現甲床分離的情況，需多加留意。
後續保養，若後續有出現紅、腫的情況，也建議盡早檢查，因為其可能代表著傷口正在發炎、或形成甲溝炎等其他問題。若出現紅、腫、熱、痛等情況，則要注意可能更為嚴重，這症狀是蜂窩性組織炎的典型症狀，雖然因指甲瘀血而形成並不常見，但還是提醒多注意。
指甲瘀青要拔掉嗎？還是讓它繼續長？
許多民眾遇到指甲瘀血的情況，常見會有個「必須要拔掉」的迷思，認為這樣後續才會長得好等想法。對此曾奕騰醫師表示相當不建議。正如前述所提到的，指甲瘀青視不同部位及嚴重程度，通常約1~3個月就會逐漸復原，但若自行將指甲拔除，不僅沒有好處，且會形成外傷，更容易造成細菌或黴菌感染。因此建議民眾，指甲瘀青當下還是先冰敷並觀察傷勢，看是靜待康復，或是就醫檢查治療。
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