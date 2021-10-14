影／鹽埕區城中城火警　罹難者家屬關懷小組啟動

高雄鹽埕區「城中城」大樓於今（14）日凌晨2點多大火，造成41人受傷、46人死亡的重大傷亡，高雄市政府民政局殯葬管理處已緊急啟動罹難者家屬關懷小組，現場設置專責服務臺，由專人協助家屬相關喪葬處理流程，並且佈置景行廳，作為此次罹難者集中豎靈區，妥善協助罹難者家屬治喪事宜。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-10-14 17:27:34｜2021-10-14 17:32:14
高雄市民政局指出，對於此次罹難者治喪處理及公立殯葬設施服務，包含冷凍櫃、禮廳、靈堂及火化等所有設施全部免費，針對這次大火的罹難者，民間慈善單位已率先表示願意協助後續一切奠祭的辦理，民政局刻正會同市府團隊加快腳步處理中，希望在最短時間內安撫受創者，並就罹難者及家屬治喪等相關善後事宜，全力提供協助。
至於生還的傷者及家屬，社會局將提供相關協助並致送關懷慰問金每人1萬元，並同步啟動「緊急安置計畫」，目前社會局與區公所及觀光局，共同協助受災戶民眾依親或緊急安置於雄旺旅館，在旅館安置期間三餐由社會局協助處理。
區公所同步協助民眾申請高雄市市災害救助金，觀光局則彙整首波可提供安置旅館計有雄旺237等7間旅館，共可提供房間約190間，其中105年4月設立登記的雄旺237旅館，目前可提供17間供大樓住戶住用，1樓大廳供作前進指揮所，另外亦提供2間給警消同仁免費盥洗。