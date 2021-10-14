兩岸局勢升溫之際　外媒曝：北京升級3面台空軍基地

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報導指出，這3座空軍基地離台灣僅距台灣100—200英里（約160至321公里），至今為止對基地進行升級作業，再加上共機頻頻侵入我西南防空識別區，似乎都顯示，這和北京對台灣日趨強硬的立場一致。
從空拍圖中可以看見，中方在龍田基地打造彈藥庫，以便在滿足各種任務的同時，也能維持該基地的營運以及補給。再跑到兩端也可以觀察到小規模的擴建，也有明顯標誌顯示，正在擴建新的停機坪。在這個基地的一端，可以看到出現了4座強化的軍機建物，是現場唯一防護性的航空基礎設施，不僅能夠用來保護飛機，隨著衛星成像技術進步，這也能用來防止敵方窺探軍機以及整體備戰狀態。此外行政大樓和疑似軍營的建設，也顯現出人員將會增加。在龍田附近的惠安空軍基地，也有看到類似的情況，除了增建3座疑似彈藥庫之外，跑到以及停機坪的擴建也正在進行當中。
報導指出，這2座空軍基地進行停機坪擴建，意味著未來可能會增加當地軍機部署，至少能支援當地的空戰軍力。而令人注目的是，在增建4個強化機庫前，基地已有24個機棚。而中方會投資這類防彈遮蔽物，可能是基於對台灣反擊的威脅評估。此外，這些機棚對於支援警戒上任務也能有所作用。
而在不遠處的漳州空軍基地則是正在建設基地內第3座地對空導彈防禦基地，這3座空軍基地的地對空飛彈防禦基地過去也不斷在輪調裝備，進行演訓。
分析指出，中國快速升級空軍基地顯示，他們已經在採取措施，提高生存能力以及掩護戰機和軍事行動，更擴大增援軍事行動的能力。雖然目前這些基地的飛機部署沒有明顯變化，但從戰略上來看，相關設施升級能讓中方對台採取更多威嚇行動，或是用於支援兩棲和空降突擊行動。