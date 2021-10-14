民進黨憲改擬縮短正副總統任期 郭國文：解決看守期爭議
民進黨黨內昨日召開第二次憲政改革小組會議，會中討論下一任總統與副總統任期縮短到2028年2月29日止。立委郭國文今（14）日表示，此舉不僅將縮短目前正副總統選出與就職之間長達四個月的看守期，也縮短正副總統與立委就職時間之差異。
記者呂炯昌／台北報導
2021-10-14 17:40:35
立委郭國文表示，他已於上會期提出相關修憲案，也樂見此議題在憲改小組中受到重視。因我國選舉方式自2012年進行整合，為了避免總統選舉與就任日期相隔過遠，同時也配合立法院的職權運作。郭國文指出，美國總統選舉完到交接僅兩個月的時程，台灣有4個月空窗期實在太長，期間可能影響兩岸、外交、國防等重大政策之決定，造成國家空轉之危機，因而有縮短看守期之必要性。
郭國文指出，為達到行政權與立法權之平衡，避免總統於立法院行使不信任案不通過後解散國會，而使立法院任期重新起算，進而造成分裂選舉之結果，也提案刪除總統被動解散立法院之權，此修正方向係為與任期做配合。
郭國文表示，其所提之修憲亦針對覆議門檻做修正，參照美國憲法覆議門檻，將原本全體國會議員二分之一決議維持修正為三分之二，行政院即應接受該決議，同時調整倒閣與覆議規定，以達落實權力分立，行政權與立法權之衡平。
郭國文認為，根據昨日憲改小組會議討論，縮短看守期等議題獲得許多參與討論者的認同，方向上與他上會期所提出的修憲案在概念上是一致的，相信這也是民進黨內具有共識的方向，盼充分討論後能朝向成功的修憲之路邁進。