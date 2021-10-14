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高雄城中城惡火奪46命　CNN、BBC等各大外媒高度關注

▲高雄市鹽埕區「城中城」大樓凌晨傳出火勢。（圖／記者鄭婷襄提供）
▲高雄市鹽埕區「城中城」大樓凌晨傳出火勢。（圖／記者鄭婷襄提供）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-10-14 18:55:03

高雄鹽埕區「城中城」社區今（14）日凌晨2點多大火，火勢直到凌晨4點51分左右才獲得控制、並於7點17分撲滅。目前尚不清楚起火原因，但事件造成41人受傷、46人死亡的重大傷亡，引起了美國，英國、日本等多國主流媒體關注，火速報導相關事件。

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高雄市城中城社區今日凌晨大火，已釀46人死亡悲劇，多家國外媒體火速報導消息，予以關注。《CNN》以頭版新聞報導，內容並引述《中央社》消息指出，許多居民是身體有殘疾的老年人，警方正在調閱監視器，尚未排除是人為因素。《路透》、《華盛頓郵報》、《俄羅斯新聞通訊社》等媒體則是將46人喪生入標，關注這次大火造成的傷亡程度。

▲外媒報導高雄城中城大火。（圖／翻攝自《CNN》）
▲外媒報導高雄城中城大火。（圖／翻攝自《CNN》）
BBC》、《NHK》、《美聯社》等媒體還提到，這次發生大火的城中城大樓是已有40年歷史，且因低樓層擺放許多雜物，導致救援工作更加困難。

《BBC中文網》以及《紐約時報》除了關注本次火勢之猛烈，也提到城中城大樓過去曾有過繁盛時期，但隨著商圈轉移逐漸沒落，甚至被當地人稱為「鬼樓」。《BBC中文網》特別關注大樓情況，指出1999年也曾經發生火警，近來許多樓層被業主稱隔成套房出租、治安不佳，大樓管理每下愈況。

▲▲外媒報導高雄城中城大火。（圖／翻攝自《BBC》）
▲外媒報導高雄城中城大火。（圖／翻攝自《BBC》）
▲外媒報導高雄城中城大火。（圖／翻攝自《紐約時報》）
▲外媒報導高雄城中城大火。（圖／翻攝自《紐約時報》）

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