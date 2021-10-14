網銀、實體銀行都有了！國票金砸337億併購安泰銀

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為擴大營運範圍、提升經營綜效與競爭力，國票金在今日下午召開董事會決議通過股份轉換計畫，依據「金融控股公司法」第26條以股份轉換方式，由國票金支付現金並加計發行在證交所掛牌交易甲種特別股，予安泰銀行全體股東，作為取得安泰銀行全部已發行股份的對價，使安泰銀行成為國票金百分之百持股之子公司，後續也將提請股東會議決通過，授權董事長或其指定之人向主管機關進行一切必要之申請作業程序。
國票金表示，這次股份轉換案的交易對價為每股17.212231元，安泰銀行普通股股東每一股換得現金9.466730元及換發國票金所發行的具可轉換普通股權利的甲種特別股0.493344股，每股交易對價依安泰銀行於證交所上市股票之前一日交易收盤價，溢價為1.2%，較前20日的交易收盤均價溢價6.4%。若就安泰銀行6月底財報查核數的每股淨值0.99倍，收購金額達337億元，預計12月2日開股東臨時會討論，完成併購後安泰銀將下市。
至於支付的資金來源，國票金規畫55%為現金，45%現增發行特別股，現金對價擬由國票金辦理現金增資發行普通股支應。特別股股票對價部分，國票金擬發行具可轉換普通股權利的甲種特別股，預定發行價格為每股15.70元，股息率訂為3.85%，非累積型，無到期日，發行滿一年後得轉換為普通股，發行滿7年以利率交換（IRS）指標利率之固定加碼重設股息率，國票金亦得依發行價格買回。另股份轉換基準日前，任一方如有配發股利之情形，應依股份轉換契約規定的情形調整發行價格、換股比例。
國票金也強調，委任的獨立專家致和聯合會計師事務所陳威宇會計師，也已就這次股份轉換案出具合理性意見書，認為換算交易對價總計約每股17.21元，介於其評估安泰銀行普通股每股價值16.13元至19.02元之間，交易對價尚屬允當合理。
國票金說目前國內其他金控同業旗下均有實體銀行子公司，鑑於銀行業業務多元化，可提供完整金融服務，並能創造穩定的經營收益，有利分散以投資銀行業務為主的收益結構及經營風險。我國銀行業向金控集團集中化趨勢愈加明顯，金控公司存在購併與資源整合之優勢，納入安泰銀行將使本金控旗下擁有實體銀行及純網路銀行，在市場區隔的經營策略規劃及業務差異化發展下，有助於健全各子公司經營發展。
國票金也預期隨著實體銀行加入，集團業務版圖趨於完整，法人金融、消費金融、投資銀行業務三足鼎立。純網銀子公司專注在金融科技發展及消費金融，而實體銀行子公司專注一般商業銀行及客戶關係經營。在金控公司有效資源整合下，各子公司依其產業特性進行差異化經營，發揮共同行銷與規模經濟效果，以提升金控公司的經營綜效。
國票金說，這次股份轉換案兼顧國票金控及安泰銀行雙方股東及員工權益，國票金並無實體銀行子公司，不同於其他金控公司的併購案例，併入金控後將與旗下其他子銀行合併而有金融機構合併法之適用。國票金併入安泰銀行後，安泰銀行將維持既有獨立營運的實體與結構，與國票金旗下其他子公司並存，各自發揮經營優勢。