最強師生戀！男星娶仙女老師　結婚14年放閃「永遠愛你」

演藝圈模範夫妻很多，但把老師娶回家，那就不得了！42歲大陸男星佟大為，畢業於上海戲劇學院，卻因緣際會認識了在北京電影學院任教的老婆關悅，對她一見鍾情，想要積極追求人家，就直接去課堂上旁聽關悅講課，用誠意打動女人芳心，同年出生的這對情侶，竟意外譜出一段「最強師生戀」，兩人結婚14年，育有2女1子，甜蜜恩愛如昔，就連一起去迪士尼樂園玩，女兒愛黏著爸爸，也會讓關悅吃醋！





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▲關悅不只人美身材好，還是北京電影學院高材生。（圖／翻攝佟大為微博）

▲42歲女星關悅保養得宜，外表看起來依舊年輕。（圖／翻攝佟大為微博）

關悅為何讓佟大為一見傾心？因為她不只皮膚白皙、身材高挑、擁有宛若天仙的驚人美貌，還是一個會念書的學霸，2004年自北京電影學院畢業後，就順利留在母校任教，曾演出一些小角色，並未太過亮眼，反而讀書讀出了興趣，陸續攻讀了工商管理碩士、北京電影學院藝術碩士，現在已經是一名演員兼製作人。





堪稱美貌與智慧的綜合體，讓佟大為對關悅一往情深，2007年他主演電視劇《奮鬥》一炮而紅時，卻選在事業巔峰之際結婚生子。隨後專心拚事業，作品橫跨大小螢幕，在電視劇《玉觀音》、《小捨得》以及電影《金陵十三釵》、《中國合夥人》都有不錯演出，有「黃金男配」的稱號。





▲佟大為去迪士尼遊玩，被女兒緊緊抱住。（圖／翻攝關小悅微博）

兩人結婚至今14年，佟大為對妻子始終如一，經常在微博貼出與老婆的合照，今年520當天，老婆演出舞台劇謝幕時，佟大為刻意到場給她一個驚喜，捧著大把玫瑰花束上台，一見面就是熱吻，閃瞎台下一片觀眾。今年結婚紀念日當天，佟大為全家一起去迪士尼樂園遊玩慶祝，兩個女兒緊牽著爸爸的左右手，也讓關悅嬌嗔說，「一和女兒出門就這樣，我懷疑我就不該出現在這裡？」老公佟大為求生欲高漲，立刻發文說，「永遠愛你呦！」趕緊安撫老婆。



