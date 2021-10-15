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以推廣電子支付為名重發敬老金？柯文哲遭質疑政策反覆

▲台北市社會局規劃發放1500元「敬老儲值金」給65歲以上長者，台北市長柯文哲遭到質疑是在變相恢復過去停發的敬老金。（圖／台北市政府提供）
▲台北市社會局規劃發放1500元「敬老儲值金」給65歲以上長者，台北市長柯文哲遭到質疑是在變相恢復過去停發的敬老金。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2021-10-15 10:54:34｜2021-10-15 10:55:53

台北市社會局規劃發放1500元的「敬老儲值金」給全台北市65歲以上的年長者，對此，台北市議會民政委員會14日通過墊付案，讓北市府能從市庫提前動支4.59億元。北市府對外表示，原因在於5月中疫情爆發後，年長者無法使用敬老卡搭乘公車捷運或計程車，用不到每個月480點的敬老點數，所以才改以儲值金的方式給予補償，台北市長柯文哲13日在台北市議會報告時，更坦言這是為了「推廣電子支付」。此舉遭到北市議員質疑，是在變相恢復過去柯自己所停發的「敬老金」，「不免讓人覺得市長是在逃避政策反覆的罵名」。

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北市府社會局表示，5月中旬起台北市因為疫情升溫，維持三級警戒超過3個月，原本長者們可以透過敬老卡內每個月480點的敬老點數，搭乘大眾交通工具或計程車出門，不過因為疫情緣故降低使用率，且敬老點數若沒使用完畢將會自行歸零，導致這3個月期間，敬老點數形同虛設。因此在疫情過後，北市府結合原本敬老卡剩餘的預算，並且額外編列4.59億元的追加預算，預計於11月時，替北市所有65歲以上長者，發放1500元敬老卡的儲值金。

而問題在於，原本的敬老點數只能用於搭乘公車捷運以及折抵搭乘計程車的車資，現在改為普發1500元敬老儲值金，還可額外用於「能用悠遊卡消費」的任何商家，因此外界質疑是否變相恢復發放1500元現金的敬老金？對此柯文哲在面對議員詢問時也坦言，是為了要「推廣無現金支付」，所以變相重新發放敬老金。

社民黨台北市議員苗博雅指出，去年中央在推動三倍券時，北市府就曾動用1.65億元預算，只要敬老卡綁定三倍券就加碼1000元，想要刺激數位轉型，雖然當時一度讓敬老卡的消費人數衝高至15萬人，不過活動過後大多數的長者就未再使用敬老卡消費，「今年又要再追加4.59億預算，名目跟去年完全一樣，真的能夠有效讓長者習慣無現金交易嗎？」苗博雅質疑，4.59億元的血汗錢，是數位支付的推進燃料，還是錢燒完就沒有的煙火政策？

國民黨台北市議員游淑慧則批評，此案凸顯柯文哲又在欺騙大眾。過去台北市議會打算恢復敬老金的現金發放，結果沒想到卻遭社會局嗆聲，表示「即使條例過了台北市政府也沒錢發」，結果現在要發1500元儲值金的時候，市府怎麼會又有錢了？游淑慧強調，過去柯文哲也質疑過「為何不發現金就好？」結果現在1500元敬老卡也是得透過悠遊卡，很多地方都不能使用，這時就要反問柯市長「為何不發現金就好？」

民進黨台北議員許家蓓則認為，市府藉由數位轉型的名義，要發放1500元敬老卡儲值金，表面上是補償3個月敬老卡點數，但這個儲值金可以做民生消費，和重陽禮金性質相近，不免讓人覺得市長是在逃避政策反覆的罵名。許家蓓強調，既然市府打著數位轉型的大旗，那麼就要有更多配套措施引導長輩習慣使用悠遊卡，「既然柯市長反對一次性發放，那麼就不要錢花了卻效果沒達到。」

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