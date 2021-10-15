曾極力反對普發敬老金 柯文哲曾以「貪婪老人」形容長者
台北市政府即將在11月以敬老卡儲值金的模式，普發1500元儲值金給全台北市65歲以上的年長者，引發各界討論。不過2018年柯文哲在爭取連任時，因為一席「貪婪老人、沒拿到1500就不爽」的說法，引發社會各界議論。雖然該說法是否遭到曲解不得而知，不過柯文哲從初入政壇起就反對「齊頭式的社會福利」，1500元的重陽敬老金，更在柯文哲上任後改為「排富不普發」，一度引發年長者們的不滿。
記者丁上程／台北報導
2021-10-15 10:54:57｜2021-10-15 10:56:23
柯文哲上任台北市長後，曾在2015年發放過一年的重陽敬老金，不過2016年起重陽敬老金的發放就改為「中低收入戶維持65歲以上領1500元，99歲以上長者及89歲以上原住民維持每年領10000元」，等於是一般65歲以上長者都無法再年領1500元。當時的柯文哲直言，無差別、齊頭式地發放重陽敬老金，是政治人物「綁票、討好選民」的手段，最終只會債留子孫。
2019年6月，台北市議會國民黨團提出《台北市重陽節禮金致送自治條例》草案，通過一讀，並送交委員會審議，不過當時北市局處就直言「即使通過了也沒有預算支應」，柯文哲也還是堅持敬老金要排富、不得普發，甚至揚言推出北市府的立法版本，將排富普發等限制入法規範。
到了今年6月，柯文哲態度突然軟化，在台北市議會報告追加減預算案時，報告到年長者健保費預算追加，直言「本來在想發放重陽敬老金的事，結果因為健保費調漲，預算都被吃光了。」顯見無論是否因為疫情緣故，柯文哲已開始考慮重發重陽敬老金。
而在今年9月時，台北市社會局提出敬老卡補助1500元儲值金計畫，預計從市庫先行墊付4.59億元預算。由於儲值金剛好為1500元，也遭議員質疑是否為變相發放敬老金？對此柯文哲僅低調表示「僅是因應疫情」把該給老人的還給他們，「不是保證以後都要給你。」