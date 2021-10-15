巷仔內／忍了6年不普發敬老金　為何柯文哲此時折腰？

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美其名是還給年長者三級警戒期間未使用的敬老卡點數，但實則仍是為了討好年長者。政策面來說，北市府日前強力宣傳熊好券相關政策，不過卻因為綁定「台北通」app，導致不善使用智慧型手機的年長者被排除在外，已經引發部分長者有所怨言；此外日前在中央五倍券細節宣布後，北市府也隨即協同悠遊卡公司舉辦記者會，宣布相關綁定優惠，不過僅只有1萬個名額，相較於47萬張的敬老卡發行量，以及號稱人人有獎的「熊好券」，不到3%的優惠數目，恐怕也加深長者的相對剝奪感。
雖然柯文哲9月進入議會進行專案報告時，仍嘴硬表示「明年不一定還會有1500」，不過現階段恐怕可以大膽預言，雖然名義絕不會是「重陽敬老金」，也不見得是以現金方式發放，但肯定會另外找理由普發敬老補助，最關鍵的原因在於2022年是選舉年。
台北市是全台灣高齡化前幾名的縣市，65歲以上長者人數超過45萬人，對於選戰來說仍具有舉足輕重的影響。2018年具有現任優勢的柯文哲，都差點因為重陽敬老金的議題，而輸給打算恢復敬老金發放的國民黨候選人丁守中。而2022年選戰，對於柯文哲領銜成立的台灣民眾黨來說，更是舉足輕重的一戰。選在此時透過「發錢」的手段安撫年長者，恐怕也不可置否。
從2014年底就任台北市長後，柯文哲僅在2015年發放一次重陽敬老金，該年年底就宣布隔年不再發放，質疑敬老金齊頭式普發，不符合社會福利原則。而在暫停6年的發放後，今年又以「補發、推廣無現金支付」等名義，齊頭式地普發1500元儲值金，也再添一筆「柯文哲自己打臉過去自己言行」的紀錄。