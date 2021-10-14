高雄城中城大火香港網友也關注！台人看評論無語了：中肯
高雄鹽埕區「城中城」大樓今（14）日凌晨發生大火，釀成41人輕重傷、46人死亡，災情重大引發各界關注，包括外媒《CNN》、《路透》、《BBC》、《俄羅斯新聞通訊社》、《NHK》都有報導。而香港的「LIHKG討論區」也有港人討論城中城大火，有網友將香港網友的評論留言轉貼到PTT，掀起討論。
編輯中心/綜合報導
2021-10-14 22:16:18
原PO在PTT發文，以「香港PTT評論高雄大火」為題，轉載了數則香港網友在「LIHKG討論區」對城中城大火事件的看法。包括「台灣人本身又是白痴＋自私，每天抱怨車禍死太多人，政府加重罰則又抱怨下一屆不投給他，搞到社會問題無限輪迴」、「講到底又是怕沒選票不敢改革」、「民進黨難得拿回高雄市市長的寶座，但又搞出這麼一件事，難怪韓國瑜有市場」、「這個國家很喜歡遇到問題，就隨便弄個公式化的制度出來當作處理了問題，反正責任不在我身，但是從來不解決根本問題或者思考制度是否真的有用。台灣人啊～」
原PO認為「有些講得真的蠻貼切的」，認同的網友也紛紛留言回覆說，「局外人看得很透徹」、「蠻中肯的阿，現在還限縮交通檢舉」、「一針見血」、「其實講得很正確啊，要改革馬上沒票誰改」。
不過也有許多台灣網友不以為然，「港仔滾啦」、「香港人有意思講喔」、「又關中國香港人屁事了」、「港仔一貫尖酸刻薄，跟台灣鄉民87%像」、「說到這類違章，九龍城寨才是經典吧」。
對於城中城大火，高雄市長陳其邁表示，守護市民生命財產安全，是身為市長責無旁貸的責任，感到無比悲痛、深切自責，並且要向所有傷患、罹難者和他們的家屬，以及所有市民朋友，致上最沉重的道歉。（編輯：倪浩軒）