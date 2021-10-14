名家論壇》柯志遠／《誰在你身邊》陰鬱中救贖的動人微光

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每個人的平靜日常中，圍繞著許多人，你試著去細看是「誰」在你身邊嗎？戲的最開始，以頗完整的篇幅交代了「妻子」徐若瑄對任何人刻意迎合的唯唯諾諾，以及在現實生活碾壓下的逆來順受，還有「丈夫」莊凱勛自我放逐般的不務正業墮落頹唐，兩個「好感度」極低的主角人設，在細膩的編導筆觸和「代入感」鮮明的優秀演技共同堆疊下，成功地築構出一個讓觀眾格外有感的問號：「又有誰一開始就是這樣的呢？」這些或可憐或可憎的身影，他們不為人知的歲月歷程裡，分別都遭遇過什麼？承受著什麼？《誰在你身邊》的「誰」不是姓什名誰的「誰」，而是一個個活生生的「人」；而當我們嫌棄我們身邊的「徐若瑄」，當我們對我們身邊的「莊凱勛」繞道而行的同時，我們其實並不健全的人格對於社會群體存在的艱辛、苦痛究竟理解多少？包容多少？又能夠救援多少？「誰在你身邊？」，這一問，溫柔而沉重，直白而無情，卻真該有這麼一問！
《誰在你身邊》同時也在問：當你走投無路，當你陷入絕境，環目四顧，又有誰在你身邊呢？第三集，莊凱勛去探望被燙傷毀容的女孩「怡萱」，一門之隔，當她坐在陽台上準備跳樓，同住的年輕男女無所是事，甚至渾然無覺，短短一段戲看得人毛骨悚然，那個屁孩男生不經意丟出來的一段話：「我如果能死就去死了，你知道我們生存下去有多不容易嗎？我自己都不曉得未來在哪裡，還去分泡麵給她？」，更像打了個晴天霹靂般驚心動魄。一個「修羅場」似的場景，卻那般栩栩如生，真實、平凡得像你週遭隨時能見到聽到卻被直接無視忽略的畫面。「誰在你身邊？」，你指望誰在你身邊？有人在身邊又能怎樣？這一問，冷血而嘲諷，辛酸也尖酸，卻真該有這麼一問。
欣慰的是，《誰在你身邊》不是一個以「賣慘」為滿足的狗血劇，拋出了這個問題後，他努力想「給出答案」的企圖是令人動容的（雖然要做到面面俱到，可以想見是困難的）。我們在第三集看到了人物心理背景在脈絡梳理後的合理轉折，唯其走過了死蔭的幽谷，從最絕望最傷痛最自我否定的狀態下倖存，才逐漸開始有能力去關懷一個打算自殺的女生，去照顧一隻被遺棄的三條腿的流浪狗…，這段描述，是莊凱勛這個角色的「劇情內蛻變」，是觀眾在前面一大段窒息般氛圍之後的情緒出口，何嘗不能看成是一個創作者對於這些龐大議題的一個態度。
只是，這戲裡的救贖到來得特別險象環生，沒有鄉愿的「懺悔」，沒有一句話就豁然開朗的「和解」，我們看到莊凱勛演的「簡志勝」像上過刀山下過油鍋滾過釘板，才勉強把自己求生的本能與覺悟一點一點拼湊回來。這個看待故事的創作立足點，是讓人對情節的結局更加有所期待的，畢竟誰的人生都不容易，要徹底放棄是一種抉擇，但撐住最後一口氣再拼搏一次，你怎麼知道陰霾之後等候著什麼？
何潤東選擇了一個完全不媚俗的方式來經營這個故事，惡靈「瞳（ひとみ）」的來龍去脈、徐若瑄虛實衝撞的真相為何、女兒「恩恩」離家出走的下落…，許多韓式驚悚劇慣用的元素，被他謹慎地依附到角色心理剖析的書寫主軸上，做為一個貫穿首尾的懸念，卻不從商業娛樂的視角去放大、渲染，去用感官刺激綁架觀眾的體會與思考。這是一個對於創作理念能在觀眾的思維進行深層碰撞有所追求的「作者型」導演的可敬堅持，尤其在《誰在你身邊》交出了「拍攝質量把控昇級」、「整體駕馭更臻成熟」的技術面成績之後，何潤東這位曾以導演處女作就奪下「金鐘獎最佳導演」，內在創作能量豐沛驚人的年輕導演，他未來作品還將陸續探索怎樣晦暗、悲傷卻值得拯救與關懷的世界？相當令人期待。
●作者：柯志遠／作家、資深媒體人、知名娛樂評論家
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