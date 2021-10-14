七年級媳婦「一人搞定」整桌拜拜菜餚！萬人跪了：要珍惜
今（14）日是重陽節，許多民眾在家裡會準備供品祭拜祖先。而拜拜菜餚料理起來格外費事，就有網友分享自家餐桌上滿滿整桌的豐盛菜色，透露全由七年級媳婦一個人搞定，直呼這樣的媳婦「是稀有品種」要好好珍惜，讓網友全都看跪了。
編輯中心/綜合報導
2021-10-14 23:05:58
原PO在臉書社團「家常菜」發文，分享了自家餐桌的照片，照片中可以看見為了祭拜，準備了整隻的雞、鴨、魚，另外還有香腸、滷蛋滷肉、素菜、炒麵、貢丸蘿蔔湯、煎土魠魚、炸雞塊等等澎湃菜餚，看起來真的是非常豐盛與美味。
原PO透露全是由「七年級媳婦一個人煮整桌拜拜」，並笑稱「如果你們家有這樣的媳婦請好好珍惜，現在已經是稀有品種了。」文章一出獲得許多共鳴，不到半天時間便獲得超過1萬3千位網友按讚。
網友紛紛在底下留言回覆說，「真的認同，7年級媳婦，不簡單，請好好珍惜疼惜，命好才有福氣有這樣的媳婦哦！超讚」、「好福氣，能娶到這樣懂事又賢慧的媳婦，好好疼惜」、「我覺得一句好媳婦其實壓力還蠻大的，媳婦們辛苦了」、「感謝我婆婆，直接叫我拜麥當勞跟達美樂」、「真的要好好珍惜，但是太多老一輩的覺得理所當然」、「年紀無關，有心意才是最珍貴的」。（編輯：倪浩軒）