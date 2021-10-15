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圖/IG @yooo.ogaaa
浪浪別哭目前共有台北、台中、台南三家分店，因店內許多浪浪的關係，顧客需熟讀店內的注意事項以及用溫柔的方式撫摸浪浪們。而在店內不僅能夠享用招牌美食，如唐揚咖哩雞飯、白酒蛤蜊義大利麵、炸物三拼盤等，更能在貓區以及狗區與浪浪們親密相處，讓浪浪們有更多機會找到最適合的主人！
營業時間：12:00-21:00
地址：台北市中正區林森北路9巷13號
電話：02-23560766
捲尾巴
圖/IG ＠amyinmanhattan
圖/IG @letspetpaws
捲尾巴是一間座落於新北永和的寵物友善餐廳，在店內不僅能享用美味的餐點，錫鐵鍋鬆餅更是來到店內必點的美食，熱呼呼的一口接著一口！而店內也有專屬於毛孩的特製無鹽餐點，更不收取服務費。因門口設置專屬寵物圍欄，主人在用餐的同時，也能放心地讓毛孩在安全的環境內交朋友與玩耍！
營業時間：11:30-20:00（週一公休）
地址：新北市永和區永平路306號
電話：02-22318882
食。光機
圖/IG @vivianhsu915
圖/IG @cplife_221
位於中壢環中東路黃昏市場附近，「食。光機」是間有著四隻超人氣店狗的寵物友善餐廳，不管是道地的義式料理或是薄餅、炸物等輕食，都能在這享用，東西好吃，份量對女生也非常足夠。老闆用愛心與用心製造出幸福、健康的美味，來到中壢值得一試！
營業時間：11:00-21:00（週二公休）
地址：桃園市中壢區莊敬路811巷1號
電話：03-4635859
小春日和 動物雜貨
圖/IG @naomiichu
位於台北市區的小春日和，店內環境乾淨清幽，而甜點也非常多變，非常適合小朋友與毛孩一同前往。除了有毛小孩專屬的鮮食外，還提供公狗專用的禮貌帶，讓狗狗們一起玩樂的同時不至於吵架，細心又貼心的店家讓毛孩們玩得盡興又可以填飽肚子。
營業時間：11:00-22:00
地址：台北市松山區延壽街361號
電話：02-87876920
Nago Nago 寵物友善餐廳
圖/IG @chentinida
來一場毛毛的約會吧！位於台中市的 Nago Nago 擁有八隻超人氣的狗狗店長，一進入店內馬上被熱情的毛孩們包圍，超級熱鬧。店內主要提供輕食類的餐點，每人低消約300元左右，飲料也非常好喝清爽，讓你在充滿狗狗正能量的舒適環境內還能飽餐一頓喔！
營業時間：10:00-18:00
地址：台中市北屯區同榮路93號
電話：04-24269915
日暮 和風洋食館
圖/IG @shiba_orange圖/IG @shiba_orange
日暮和風洋食館位於宜蘭羅東光榮路上，融合老屋的復古翻新元素，搭配上日式元素的乾燥花牆，好拍又漂亮！其中，店家提供的日式早午餐道地又好吃，清爽滋味讓人一口接著一口，若帶著毛孩到宜蘭旅遊，不妨前來一遊。
營業時間：10:00-20:30
地址：宜蘭縣羅東鎮光榮路165號
電話：03-9550191
鼻子咖啡餐廳
圖/IG @power.puff.peyton
鼻子咖啡餐廳位於高雄鼓山，有個可愛顯眼的大鼻子招牌，店內有片落地玻璃可以欣賞外面的風景，往裡面走的工業風設計乾淨清爽，而餐點主要有早午餐、定食、義大利麵與燉飯等等，種類豐富又美味，而食材的新鮮更是藏在細節中。
營業時間：10:30-20:30
地址：高雄市鼓山區龍水路231號
電話：07-5588920
臭臉找餐
圖/IG @pugbreakfast
臭臉找餐主打現烤的香酥的菠蘿漢堡以及各式的早餐類，若是早晨與毛孩散步結束，不妨與毛孩一同到臭臉找餐與店內的明星店狗巴哥犬蛋餅一同玩耍！店內空間不算大，但布置用心，有許多法鬥的小巧思充滿店內喔！
營業時間：07:00-15:00（週四公休）
地址：新北市板橋區文化路二段182巷1弄26號
電話：02-82570607
原文出處 : ReadyGo 帶著毛小孩出門吃喝玩樂！精選8間寵物友善餐廳
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