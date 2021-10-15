一吃麥當勞麥脆雞「皮又乾又硬」！內行曝1招：新鮮多汁

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而從原PO貼出的照片可以看到，辣味麥脆雞的顏色明顯較深，但其中一塊的皮卻整塊消失，對此，原PO也解釋「是我自己剝的」，他說，自己已經在不同分店吃過這種麥脆雞好幾次了，一次是半夜四點、一次是昨天早上10點半，「皮都比一般的硬，也比較鹹」，但因為他那時穿著制服，不想換貨，怕被當成「奧客」，「如果是你們遇到呢」？
貼文一出，掀起熱議，「炸得不好，或是遇到有瑕疵的吧？品質沒顧好，可以跟店員告知，如果對方沒有適當的回應，以後不會再去那間分店」、「維護個人的權益當然換啊」、「換啊，你敢講麥當勞都會換給你」、「皮這樣算正常...有時候真的很難控制，那個盤子就是黏炸雞皮」、「皮是麥脆雞的本體欸==我會很不爽但不會去換（我是卒仔哈哈）」。
其中，也有一名自稱是麥當勞員工的男網友回應，「麥胞大概跟你解釋一下，顏色過深的原因。1、時間到了沒有被拉起來。2、油沒有更換（每天都有固定時間換，可能你買的時候那個油已經炸太多次了。至於外皮脫落的原因，冷凍炸雞要先放預熱盤再進預熱箱，盤子裡面有類似像烤網的東西，預熱過程中就可能黏在上面，導致員工拿起要炸的時候脫落，你這個炸雞通常我們店不會賣，他放太久了，正常會被丟棄，其實你可以拿去換，麥當勞是一個顧客至上的地方」。
另外，也有網友好奇「想請問為什麼有時候吃到的雞塊很好吃（有點juicy），但有時候買到的卻好乾好乾」，對此，就有內行網友分享1招，「剛起鍋又沒過炸的就會很juicy ，可以和店員說想要現炸的，因為食材會備利於出餐點，機器會保溫，可能不到10分鐘就乾了（雞塊），所以才會吃到超乾的食物」。（編輯：郭佩蓉）