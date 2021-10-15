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不願失智拖垮子女　國泰世華「微型安養信託」詢問度升溫

▲國泰世華銀行的「微型安養信託」服務，無受理金額門檻且簽約費僅999元，相當親民。（圖／國泰世華銀行提供）
▲國泰世華銀行的「微型安養信託」服務，無受理金額門檻且簽約費僅999元，相當親民。（圖／國泰世華銀行提供）

財經中心/綜合報導

2021-10-15 11:30:00｜2021-10-15 12:55:00

許多人一輩子省吃儉用，想為自己留下養老金，以防各種退化疾病來攪局，甚至連累家人。但即使有錢，也可能面臨因失智被騙，甚至子女分產後棄養，或是空有房產卻現金流不夠等困境。究竟要怎麼安心養老防欺？以信託來說，過去一般人多認為是有錢人的專屬服務，但事實上，國泰世華銀行今（2021）年推出「微型安養信託」服務，主打無受理金額門檻、低簽約費，讓信託變得更加親民，就算是小資族也能輕鬆替未來超前部署，吸引不少家中有高齡長者的晚輩前來諮詢，希望藉由信託幫孝親費或長輩的養老金再多上一道安全鎖。

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根據國發會統計，台灣已於1993年成為高齡化社會，2018年轉為高齡社會，推估將於2025年邁入超高齡社會。加上少子化影響以及資源越來越有限的情況下，80後出生的民眾肩負壓力恐難以想像。而老年隨之帶來的各種退化問題，其中失智症可不只是記憶力的減退，連帶的語言能力、空間感、計算力、判斷力等認知功能也可能退化，還有個性改變、妄想或幻覺等。這也讓許多人年輕時積蓄的養老金，可能陷入難以動用或恐遭詐騙的窘境之中。

預防失智症衍生的問題，可不是只有一代人該正視！老一輩的得思考當下有無現金，如果有，該怎麼運用，若失智臨時到來，怎麼留心防備各種詐騙？有鑑於社會版面上的長照悲歌，被親友掏空；被電話、網路詐騙不在少數，根據內政部警政署統計，年長者被詐欺情況日益嚴重，去（2020）年65歲以上被害人數已達3549人，比起前兩年持續增加，愈來愈嚴重！

年輕一輩族群，除了該思考如何為自己預防未來各種不利情境，更得替老一輩未雨綢繆，以避免突然間面臨失智情境時，當事人資產被凍結，後代被大筆照護費用追著跑，子女需另外籌資請看護，或乾脆辭職親自照顧，陷入家中經濟被拖垮的惡性循環而影響生活，都是相當不樂見的。

為了妥善安置分配財產，過去曾聽過許多名人或具有一定經濟條件的人使用「信託」，將不動產、有價證券、保險金等財產權移轉給銀行，再由銀行依財產所有人的意願支付給其家人、子女或想照顧的人身上。對於市井小民來說「信託」可能是有距離的金融服務。但今(2021)年7月國泰世華銀行推出的「微型安養信託」服務，就打破了民眾對信託進入門檻高、收費貴的迷思，朝「全民信託」再邁出重要一步。

▲國泰世華銀行信託部協理趙子仁強調，預先規劃信託，才能避免日後突發意外時令家人措手不及。（圖／國泰世華銀行提供）
▲國泰世華銀行信託部協理趙子仁強調，預先規劃信託，才能避免日後突發意外時令家人措手不及。（圖／國泰世華銀行提供）
「微型安養信託」具有可預辦、無受理金額門檻、簽約費僅999元三大特色，加上更具彈性的服務模式，民眾可採預先辦理，不必當下就將存款交付信託。國泰世華銀行信託部協理趙子仁強調，無受理金額門檻讓民眾能輕鬆辦理，且相較於一般信託簽約費動輒數千元，在完成「微型安養信託」諮詢後，簽約費免千元就能預約成立信託契約；在還未將存款交付信託前，也不會收取信託管理費，民眾可安心預先規劃信託服務，才能避免日後突發意外時，全家人都被迫接受各種「措手不及」。

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