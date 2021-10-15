不願失智拖垮子女　國泰世華「微型安養信託」詢問度升溫

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預防失智症衍生的問題，可不是只有一代人該正視！老一輩的得思考當下有無現金，如果有，該怎麼運用，若失智臨時到來，怎麼留心防備各種詐騙？有鑑於社會版面上的長照悲歌，被親友掏空；被電話、網路詐騙不在少數，根據內政部警政署統計，年長者被詐欺情況日益嚴重，去（2020）年65歲以上被害人數已達3549人，比起前兩年持續增加，愈來愈嚴重！
年輕一輩族群，除了該思考如何為自己預防未來各種不利情境，更得替老一輩未雨綢繆，以避免突然間面臨失智情境時，當事人資產被凍結，後代被大筆照護費用追著跑，子女需另外籌資請看護，或乾脆辭職親自照顧，陷入家中經濟被拖垮的惡性循環而影響生活，都是相當不樂見的。
為了妥善安置分配財產，過去曾聽過許多名人或具有一定經濟條件的人使用「信託」，將不動產、有價證券、保險金等財產權移轉給銀行，再由銀行依財產所有人的意願支付給其家人、子女或想照顧的人身上。對於市井小民來說「信託」可能是有距離的金融服務。但今(2021)年7月國泰世華銀行推出的「微型安養信託」服務，就打破了民眾對信託進入門檻高、收費貴的迷思，朝「全民信託」再邁出重要一步。
「微型安養信託」具有可預辦、無受理金額門檻、簽約費僅999元三大特色，加上更具彈性的服務模式，民眾可採預先辦理，不必當下就將存款交付信託。國泰世華銀行信託部協理趙子仁強調，無受理金額門檻讓民眾能輕鬆辦理，且相較於一般信託簽約費動輒數千元，在完成「微型安養信託」諮詢後，簽約費免千元就能預約成立信託契約；在還未將存款交付信託前，也不會收取信託管理費，民眾可安心預先規劃信託服務，才能避免日後突發意外時，全家人都被迫接受各種「措手不及」。