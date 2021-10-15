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「衣物清潔」為生活很重要的一部分，每天面對生活不同的情景替換的衣物非常多，一回到家看見堆得滿滿的洗衣籃，只想全丟洗衣機。生活大管家家事達人建議衣物要分類洗滌，而有些民眾對於自身衣物清潔的需求非常重視，建議別再通通丟洗衣機，減少衣服壽命。
不過家事達人也分享，衣物放置不洗，除了孳生細菌之外，汗漬殘留在衣服纖維中越久越難洗，就容易產生洗完後仍有汗臭味的情況。建議衣物進行收納前，應該先除菌防黴，若清洗和收納方式不當，可能因溼氣重而沾染黴菌塵螨，進而導致過敏，盡量提高洗衣頻率，便是解決關鍵。
換季收納最怕泛黃 高溫消毒除螨最安心
尤其時節步入秋季，不少人開始準備換季，每季收納衣服時，便衍伸出汗漬與泛黃的問題。家事達人表示，收納前徹底將衣物纖維深處殘留的污垢與汗漬洗淨，害蟲繁衍的機會更能降低。但在家中要分類清洗、高溫殺菌，對很多上班族來說是個大工程，因此不少人會選擇將衣物送洗。
就有知名大車隊集團旗下衣服清潔品牌，擴大服務結合四大超商，提供24H送洗服務，全台超過12,000家門市皆可收件取衣，上班超商買早餐順便送洗衣物，收到簡訊通知下班再取衣，省時又便利。品牌業者表示，全程採用高規格的洗滌流程，每件衣物的洗滌流程都透明化，嚴格把關場內洗滌SOP，不僅以高溫殺菌洗去髒汙塵蟎；洗後烘衣，以60度熱度且每次40分鐘以上時程烘乾衣物，而無法使用滾筒捲動烘乾的特殊衣物，則透過高溫吊掛搖擺式烘乾；衣物烘乾後，均需通過三道高溫消毒除螨流程後再進行整燙，讓黴菌塵蟎無所遁形。
超商送洗超便利 上班送、下班取
除了全台超商24H送洗服務之外，還有到府收送、企業制服、服務業布巾都有服務。超過2,000坪科技化的洗滌工廠，採用天然洗劑環保愛地球，政府認證合格洗程，提供洗滌履歷讓洗衣安心有保障。
知名大車隊集團旗下衣服清潔品牌，慶祝開啟超商通路服務及服務據點超過12,000家，舉辦「好洗月」活動，即日起至10月30日止送洗衣服中只要包含洋裝或外套品項，整袋85折，取衣再送中杯熱拿鐵乙杯。
資料來源：健康醫療網 衣服換季收納怎麼洗？ 專家：首重除菌防黴
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