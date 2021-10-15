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婦健檢揪出腦動脈瘤　血流導向裝置成功拆彈

婦健檢揪出腦動脈瘤　血流導向裝置成功拆彈
婦健檢揪出腦動脈瘤　血流導向裝置成功拆彈

健康醫療網

2021-10-15 10:31:00

【健康醫療網／記者陳佳慧報導】一名七十多歲女患者，年輕時忙於工作、三餐不正常，老年除了三高之外，也罹患嚴重的頸動脈狹窄。應開始享福的她，在某次例行健康檢查發現腦部長了兩顆動脈瘤。由於患者年事已高、且固定服用抗凝血劑治療頸動脈狹窄，若要進行手術，風險實在太大。在醫師的建議下，患者接受血管內介入治療－血流導向裝置治療腦動脈瘤，術後持續門診追蹤，患者恢復良好也能重拾退休人生。

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腦動脈瘤如同一顆無聲炸彈　三高、40歲以上女性需注意

收治上述患者的臺大醫院新竹分院神經外科陳國瑋醫師說明，腦動脈瘤成因複雜，隨著年紀漸長，血流衝擊腦血管壁，導致血管壁退化變脆弱，長久下來退化的血管壁可能如氣球般脹大，形成所謂的腦動脈瘤，使病患處於與不定時炸彈為伍的風險中。腦動脈瘤好發於女性，高危險族群包括40歲以上女性、三高（高血壓、高血脂、高血糖）或有腦動脈瘤家族史者。

血流導向裝置突破治療瓶頸　為患者拆彈解危

動脈瘤以傳統開顱手術與血管內介入治療為主要的兩種方式。陳國瑋醫師進一步說明，開顱手術是以手術顯微鏡為輔助，用血管夾夾閉動脈瘤瘤口，以阻斷血流防止動脈瘤變大。血管內介入治療則可利用金屬線圈填充動脈瘤空腔，來防止血流繼續流入，降低動脈瘤破裂的風險；現在也有新式「血流導向裝置」，除了達到阻斷血流的效果，亦可降低傳統手術或一般導管栓塞手術的風險。陳醫師也補充，介入治療的傷口小、術後復原快，可依據患者動脈瘤所在的位置、形狀，以及動脈瘤跟周邊血管的位置來選擇適合的處置方式。

養成良好生活習慣　定期健檢有助預防

陳醫師也呼籲，腦動脈瘤往往是在不知不覺中形成，高危險族群應定期做檢查，及早發現及早治療，同時維持良好的生活習慣。此外，他也提到動脈瘤不一定都會破裂，需視動脈瘤的大小、位置以及形狀來評估是否需要進行手術，高風險者才會建議手術治療腦動脈瘤。



資料來源：健康醫療網 婦健檢揪出腦動脈瘤　血流導向裝置成功拆彈

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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