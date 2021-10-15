中職／馬賽克風波過後　ELEVEN換新總經理

英商壹拾壹體育網有限公司台灣分公司本日(10/15)宣布，資深媒體人暨專業經理人鄧儒宗成為新任台灣區總經理；前任總經理孫至誠完成階段性任務，本月功成身退。
記者吳政紘/綜合報導
2021-10-15 10:32:21
鄧總經理擁有豐富媒體與體育媒體產業的資歷，過去曾於民視、緯來及香港亞視擔任要職，隨後加入台灣有線電視系統凱擘大寬頻擔任數位內容暨收視分析副總經理，並於2018年就任台灣優視MOMOTV的總經理，在媒體圈已經累積超過20年的職業生涯。
英商壹拾壹體育網營運長Alessandro Tucci對此表示：「我們非常感謝孫至誠先生的貢獻，同時我們也熱烈歡迎鄧儒宗先生的加入。鄧總經理帶著豐富的經驗及對於體育內容的熱忱加入ELEVEN這個大家庭。孫總經理過去數個月之間為台灣的營運打下良好基礎，鄧總經理將會繼續在此基礎上繼續茁壯。」
新任台灣分公司總經理鄧儒宗則提到：「儘管疫情為運動媒體產業帶來許多挑戰，ELEVEN依然持續成長並且增加許多賽事內容。ELEVEN雖然身為外商，但我們重視每一個分公司的在地化經營策略。而在台灣，中華職棒絕對是我們最為看重且花最多心力來投入的內容資產。今年更值得一提的是，我們在有線電視的市佔率大幅增加，觸及到更多的觀眾。我非常開心可以加入ELEVEN，來貢獻一己之力幫助ELEVEN繼續擴大在台灣的業務。」