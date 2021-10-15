協助城中城傷者與罹難者家屬　藍綠皆發動捐款

高雄市鹽埕區城中城大樓發生嚴重火災，民進黨中央黨部將捐100萬元，協助傷者與罹難者家屬災後所需、經濟支持，民進黨立院黨團也捐款100萬元；另外，國民黨高雄市黨部對於火災傷者，每人給予1萬元慰問金，也會對外募捐，捐款給罹難者家屬。
記者黃宣尹、余祥／台北報導
2021-10-15 11:02:13｜2021-10-15 11:33:26
民進黨發言人劉康彥表示，民進黨對高雄市發生大火不幸罹難者家屬表達最沈痛哀悼之意，也祝福受傷者早日康復。民進黨中央黨部將捐100萬元，協助傷者與罹難者家屬災後所需、經濟支持，共度難關。
民進黨立院黨團總召柯建銘也說，民進黨立法院黨團捐贈100萬元慰問金，給高雄市社會局捐款帳戶，指定用於大火相關用途，也期盼能夠拋磚引玉，攜手共度難關，願一切平安。
國民黨的部分，則交由高雄市黨部負責。每位傷者給予1萬元慰問金，此外對於罹難者家屬，也會對外募捐，給予協助。
另行政院長蘇貞昌今日早上受訪時則表示，發生這麼大的不幸，感到非常難過。昨天他到現場看有民眾因此受傷，甚至失去生命，都覺得非常不捨，對於民眾應該給予最深的關懷與弔念。
蘇貞昌也說，還有哪些部分應該做到最好，應該盡速把相關部分完成，而事故原因他也特別要求警方，要完整保留好，並對責任查究清楚。