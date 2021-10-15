特企／賈永婕代言林鳳營鮮乳　分享鮮乳在乎哲學

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「國民女神、三鐵辣媽、能幹的老闆娘」是賈永婕的代名詞，身兼多職的她，每次出現在螢光幕前總是使命必達、彷彿有用不完的精力，超強行動力及韌性源於她的在乎哲學：將在乎的事做到最好且堅持到底，並為她的孩子樹立榜樣。賈永婕表示：「凡是我下定決心的事，我就會拼盡全力、做到最好，即便受挫也不輕易被打倒。」這般堅定精神正如同林鳳營的品牌理念，20多年來林鳳營為消費者帶來高品質且濃純香的初衷始終不變，因為在乎品質，所以堅持把關鮮乳的最高標準。此外，林鳳營領先業界通過國際認證及建置產銷透明機制，這份認真與堅持讓賈永婕深受感動，從林鳳營的精神中讓她看見為在乎的人、事、物拚盡全力的自己。
最高標準與公開透明是賈永婕點頭代言林鳳營的關鍵
首度代言鮮乳品牌的賈永婕，在真正鬆口答應代言前，事先做足了不少功課，除了認同林鳳營的品牌精神外，更以精明消費者及媽媽身份嚴格把關林鳳營的高品質。林鳳營鮮乳是亞洲第一瓶取得國際SQF最高等級驗證鮮乳，更是台灣唯一連續六年獲得國際SQF認證的鮮乳品牌，除了榮獲國際認證外，林鳳營更有「透明鮮乳」的美譽，領先業界推出QR code產銷透明履歷，讓民眾一掃碼即可溯源並了解生產過程，全程公開透明，讓消費者飲用更安心。20多年來，林鳳營鮮乳濃、純、香的風味及啜飲後彷彿掛著牛奶鬍子的品牌印象，更是在賈永婕記憶中深耕，讓她堅定要將高品質與濃純香口感兼具的林鳳營鮮乳推廣給大家。
除了代言合作外，林鳳營更將攜手代言人賈永婕一同回饋社會，近期正與賈永婕積極討論，
希望發揮一加一大於二的公益精神，送暖至更多需要協助的單位與機構，為在乎的人送上關懷與溫暖，共同邁向高品質生活。