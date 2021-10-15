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一名45歲男性在搬重物時不慎拉傷肩膀，曾看了中西醫接受電療復健與針灸，但三個月過去仍未好轉，直到赴醫院復健科治療，經安排高解析度超音波檢查，確診為肩膀鈣化性肌腱炎。林孟廷醫師表示，患者經建議採以體外震波治療，在三次療程完成後，整體肩膀疼痛下降至僅剩一成，且肩關節活動的角度也進步九成，大幅提升生活品質。
接受震波治療前須經完整評估 才能對症下藥
林孟廷醫師解釋，目前震波治療通過美國食藥署(FDA)的適應症包括肩膀鈣化性肌腱炎、網球肘、足底筋膜炎及骨折後癒合不良等，許多臨床研究也證實了震波治療在肩頸肌筋膜疼痛症、膝蓋退化性關節炎、髖關節缺血性壞死與腕隧道症候群的效用，但在接受震波治療前需要醫師完整的評估，透過詳細的病史、以及理學與影像學檢查後精確診斷病灶，並排除包括患部可能有惡性腫瘤、凝血異常、局部感染等不適合接受震波的狀況，才能真正對症下藥。
震波治療後續仍得運動訓練 避免再次復發
震波治療不需要打針或手術，因療效佳加上非侵入性，再配合復健更可加速療效，提供患者除了藥物與傳統復健外的新選擇。林孟廷醫師呼籲，想要達到更持久的治療效果，後續仍須接受以疾病為導向的個人化運動訓練、姿勢矯正與肌力強化等，才能真正解決肌肉骨骼的慢性疼痛問題，避免再次復發。
資料來源：健康醫療網 解決肌肉骨骼關節疾病 體外震波治療新選擇
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