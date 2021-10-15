民進黨力挺能救陳柏惟？快析：藍綠對決恐「激化仇恨值」

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不過，隨後的涉賭及財產爭議並未讓負聲量繼續攀升，且隨著綠營相繼聲援，到13日民進黨中常會蔡英文表態後，當日的負聲量僅剩15％創近二週新低。
快析表示，即便近期陳柏惟的負面聲量看似趨緩，但總體而言他在罷免案投票倒數1個月內，網路高聲量的話題幾乎都屬於負面話題，例如肇逃爭議10日內就創下超過10萬聲量高峰，且負面比例高達32.7％，遠超正面的4.3％，也是所有爭議中對他形象傷害最大的指控；隨後牽扯出疑似涉賭及財產爭議聲量雖較小，負面比例卻也都在25％以上。
快析指出，民進黨的陸續表態對陳柏惟有無正面幫助還是未知，但若罷免投票變成政黨對決，日後恐讓罷免方繼續「撿到槍」，激化選民對陳柏惟的仇恨值。
快析進一步分析陳柏惟在網路上的關聯熱詞後，發現目前陳柏惟和「涉賭」、「肇逃」、「大麻合法化」等辭彙關聯性較大，而陳柏惟訴求的「民主」，以及民進黨喊出「反惡罷」口號，與罷免案的關聯性都極低，就連昔日競爭對手、國民黨前立委顏寬恒的關聯性也不及負面詞彙，顯示其角色淡化，由此可知，陳柏惟縱使獲得了民進黨的奧援，但文宣策略如何翻轉負面形象仍是考驗。
快析表示，觀察陳柏惟反罷免策略，空戰方面訴求民主與反顏家，並獲得部分民進黨公職力挺留言聲援，但即便近日的負聲量稍微趨緩，「國民黨對他的攻擊已形成負面標籤，恐非一朝一夕可以拆除」；另方面，民進黨雖表態全力支持陳柏惟，但若沒有實質動員，最後只淪為在網路上敲打鍵盤打口水仗聲援，恐怕只會再度激化藍綠間的政黨對立、增加選民對陳柏惟的「仇恨值」，對選情產生最不利的影響。