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民進黨力挺能救陳柏惟？快析：藍綠對決恐「激化仇恨值」

▲快析輿情資料庫認為，目前罷免選情逐漸升溫至藍綠對決，恐「激化仇恨值」，促使刪Q支持者出門投票。（圖／陳柏惟辦公室提供）
▲快析輿情資料庫認為，目前罷免選情逐漸升溫至藍綠對決，恐「激化仇恨值」，促使刪Q支持者出門投票。（圖／陳柏惟辦公室提供）

記者孫唯容/綜合報導

2021-10-15 11:57:15｜2021-10-15 11:58:34

台灣基進黨立委陳柏惟面臨罷免案倒數，民進黨主席、總統蔡英文日前正式表態「不要讓認真做事的人孤單」，民進黨定調力挺陳柏惟，正國會、湧言會等派系都發出聯合聲明支持陳柏惟。快析輿情資料庫認為，目前罷免選情逐漸升溫至藍綠對決，但「熱戰」策略究竟是否能助陳挺過罷免亂流，亦或會增加他的「仇恨值」，反而促使刪Q支持者出門投票，仍是未知數。

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TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，分析9月24日以來陳柏惟網路正負面聲量變化，結果顯示，陳柏惟的負面聲量每天都高於正面聲量，高峰點出現在10月6日曾駕車撞傷機車騎士的肇逃黑歷史被挖出後，負面聲量飆增至28％，同日正面聲量僅5％，正負差距高達23％。

不過，隨後的涉賭及財產爭議並未讓負聲量繼續攀升，且隨著綠營相繼聲援，到13日民進黨中常會蔡英文表態後，當日的負聲量僅剩15％創近二週新低。

▲（圖／快析輿情提供）
▲分析9月24日以來陳柏惟網路正負面聲量變化，結果顯示，陳柏惟的負面聲量每天都高於正面聲量。（圖／快析輿情提供）
快析表示，即便近期陳柏惟的負面聲量看似趨緩，但總體而言他在罷免案投票倒數1個月內，網路高聲量的話題幾乎都屬於負面話題，例如肇逃爭議10日內就創下超過10萬聲量高峰，且負面比例高達32.7％，遠超正面的4.3％，也是所有爭議中對他形象傷害最大的指控；隨後牽扯出疑似涉賭及財產爭議聲量雖較小，負面比例卻也都在25％以上。

快析指出，民進黨的陸續表態對陳柏惟有無正面幫助還是未知，但若罷免投票變成政黨對決，日後恐讓罷免方繼續「撿到槍」，激化選民對陳柏惟的仇恨值。

快析進一步分析陳柏惟在網路上的關聯熱詞後，發現目前陳柏惟和「涉賭」、「肇逃」、「大麻合法化」等辭彙關聯性較大，而陳柏惟訴求的「民主」，以及民進黨喊出「反惡罷」口號，與罷免案的關聯性都極低，就連昔日競爭對手、國民黨前立委顏寬恒的關聯性也不及負面詞彙，顯示其角色淡化，由此可知，陳柏惟縱使獲得了民進黨的奧援，但文宣策略如何翻轉負面形象仍是考驗。

▲（圖／快析輿情提供）
▲分析陳柏惟在網路上的關聯熱詞後，發現目前陳柏惟和「涉賭」、「肇逃」、「大麻合法化」等辭彙關聯性較大。（圖／快析輿情提供）
快析表示，觀察陳柏惟反罷免策略，空戰方面訴求民主與反顏家，並獲得部分民進黨公職力挺留言聲援，但即便近日的負聲量稍微趨緩，「國民黨對他的攻擊已形成負面標籤，恐非一朝一夕可以拆除」；另方面，民進黨雖表態全力支持陳柏惟，但若沒有實質動員，最後只淪為在網路上敲打鍵盤打口水仗聲援，恐怕只會再度激化藍綠間的政黨對立、增加選民對陳柏惟的「仇恨值」，對選情產生最不利的影響。

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