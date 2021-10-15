台股午盤大漲逾370點 台積電直逼600元、市值達15.5兆元
美股四大指數收漲，其中道瓊昨（14）日漲500多點，再加上台積電法說會後，台積電ADR漲2.35%，都帶動台北股市今（15）日開高走高，盤中大漲370多點，來到16761點，午盤維持高檔漲逾370點，來到16765點左右，漲幅2.2%。權值股台積電早盤來到599元，午盤漲幅4%以上，氣勢如虹領軍台股。
記者許家禎/台北報導
2021-10-15 11:56:13｜2021-10-15 12:08:49
美國企業財報優於預期，再加上美國公布最新經濟數據，緩解市場對升息、供應鏈的疑慮。美股道瓊工業指數14日上漲534.75點或1.56%，收34912.56點；標普500指數上漲74.46點，或1.71%，收4438.26點；那斯達克指數上漲251.79點或1.73%，報14823.43點；費城半導體指數上漲98.5點或3.08%，報3291.2點。
台北股市午盤大漲370多點，來到16765點。權值股台積電昨日法說會釋出利多，展望第4季，台積電表示，受惠於來自智慧型手機、高效能運算、物聯網、車用電子相關應用等四大技術平台的需求暢旺，合併營收預計介於154億美元到157億美元之間，季增幅度約3.5%至5.5%，有望再挑戰創高。
另外台積電也預期，今年資本支出300億美元。而近期外資預期台積電3奈米先進製程推進延宕，但台積電總裁魏哲家重申，3奈米在明年下半年量產時程不變，2奈米將在2025年推出。法說會後，外資也都正向看好台積電，多給予買進或優於大盤的評級。
台積電午盤漲25元，來到598元，漲幅4%以上。其他晶圓代工不遑多讓，聯電午盤漲3元，來到59.7元，漲幅超過5%。世界先進漲幅2.8%，來到144元左右。力積電也漲1%以上，來到62.9元。其他重要電子股，如日月光漲2%，來到95.7元。鴻海、聯發科、南亞科、國巨漲2%上下。