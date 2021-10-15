工程師男友年薪160萬！她見「存款歸零」崩潰　原因曝光

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幾次下來，原PO已經快忍無可忍，叫男友穩穩投資就好，但男友卻覺得「這樣賺太慢」，「問題是再怎麼慢也比他現在快吧？他現在存款完全是零成長欸，只差沒負債而已 」，而最近她找男友討論聖誕節要怎麼過，豈料男友竟直接說「我沒錢，沒辦法買禮物、吃大餐」，讓她直呼「心好累，如果是家裡沒錢要還債，或是繳學貸、房貸和車貸之類的，我還覺得說得過去，問題是他全部拿去打水漂」。
原PO說，撇除投資觀念這點不說，男友其實是個很完美的男友。她也透露自己薪水雖然沒有男友高，但年薪也有85萬，從大學就開始打工存錢，去年存款破200萬，拿120萬投資，「而且我還比他小4歲，比他少賺3年的錢，我不懂到底存錢哪裡難，為什麼我要苦口婆心的勸」。
她也提到，倆人原本已經論及婚嫁，但現在這樣讓她真的很不安心，「一想到未來有可能所有開銷都是我在存錢，他就負責賠光資產，我不只是沒安全感，我還覺得很不爽」，因此也在文末發問「該放生嗎？這樣的男友還有救嗎」？
貼文一出，網友全傻眼，「賭徒心態還不跑？」、「存款0整個母湯」、「希望男友能真的好好想想，到底是股票重要，還是未來重要」、「溝通無效就分手，如果突然需要用到一大筆錢怎麼辦」；也有網友給建議，「如果能溝通的話叫他扣完之後拿一半或1/3給妳，妳幫他存、投資」、「其實妳自己已經很清楚了，男友溝通不了，也只能放生，不是說他不能投資，但該存的錢還是該存吧？可能他需要痛定思痛才會醒，不要幫別人養老公了」。（編輯：郭佩蓉）
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。