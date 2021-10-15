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工程師男友年薪160萬！她見「存款歸零」崩潰　原因曝光

▲原PO表示男友是工程師，年薪160萬元，但工作幾年了「存款竟然是0元」，原因曝光後，網友全傻眼。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）
▲原PO表示男友是工程師，年薪160萬元，但工作幾年了「存款竟然是0元」，原因曝光後，網友全傻眼。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-10-15 11:58:46

通常情侶交往一段時間後，會漸漸因為價值觀、生活習慣等原因產生爭執，對此，就有一名女網友表示，男友是工程師，年薪160萬元，但工作幾年了「存款竟然是0元」，讓她相當崩潰，而原因曝光後，網友們也超傻眼。

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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「男友薪水高但存不下來」為題發文，表示男友在科技公司做前端工程師，年薪約160萬左右，但是到現在「存款還是0元」，而原因竟是因為「他只要一拿到錢，扣掉每個月的生活費，剩下就去衝一波股票當沖，每次中間都會賺一些，然後再全部賠光」。

幾次下來，原PO已經快忍無可忍，叫男友穩穩投資就好，但男友卻覺得「這樣賺太慢」，「問題是再怎麼慢也比他現在快吧？他現在存款完全是零成長欸，只差沒負債而已 」，而最近她找男友討論聖誕節要怎麼過，豈料男友竟直接說「我沒錢，沒辦法買禮物、吃大餐」，讓她直呼「心好累，如果是家裡沒錢要還債，或是繳學貸、房貸和車貸之類的，我還覺得說得過去，問題是他全部拿去打水漂」。

▲原PO男友只要一拿到錢，扣掉每個月的生活費，剩下就去衝一波股票當沖。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲原PO男友只要一拿到錢，扣掉每個月的生活費，剩下就去衝一波股票當沖。（示意圖／NOWnews資料照片）
原PO說，撇除投資觀念這點不說，男友其實是個很完美的男友。她也透露自己薪水雖然沒有男友高，但年薪也有85萬，從大學就開始打工存錢，去年存款破200萬，拿120萬投資，「而且我還比他小4歲，比他少賺3年的錢，我不懂到底存錢哪裡難，為什麼我要苦口婆心的勸」。

她也提到，倆人原本已經論及婚嫁，但現在這樣讓她真的很不安心，「一想到未來有可能所有開銷都是我在存錢，他就負責賠光資產，我不只是沒安全感，我還覺得很不爽」，因此也在文末發問「該放生嗎？這樣的男友還有救嗎」？

貼文一出，網友全傻眼，「賭徒心態還不跑？」、「存款0整個母湯」、「希望男友能真的好好想想，到底是股票重要，還是未來重要」、「溝通無效就分手，如果突然需要用到一大筆錢怎麼辦」；也有網友給建議，「如果能溝通的話叫他扣完之後拿一半或1/3給妳，妳幫他存、投資」、「其實妳自己已經很清楚了，男友溝通不了，也只能放生，不是說他不能投資，但該存的錢還是該存吧？可能他需要痛定思痛才會醒，不要幫別人養老公了」。（編輯：郭佩蓉）

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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