「科境之南」正中科核心大案　親民房價吸睛科技人

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根據科技部統計資料，今年前九月，中科園區總就業人口數逼近6萬，十年來就業人口翻倍成長，移入的人口成為中科周邊的購屋主力族群。以台積電員工為例，碩士畢業、年資十年以上、年薪約可達三百萬，幾乎一年就可以存到一般首購宅的自備款。以致風聞台積電擴廠有譜，插旗中科推案建商表示，可預期房價將聞風上漲。
現場銷售表示，根據以往經驗，多數科技人購屋，習慣往商業繁榮、生活機能較為成熟的中科園區南邊尋找。但是經過多年開發，園區南邊幾乎已達飽和，房價也水漲船高，就連遊園北路近一年的新案行情，也創下每坪近40萬元天價，讓很多購屋族下不了手，迫不得已只好往大雅、龍井和沙鹿等衛星城找房。
事實上，以科技人來說，依舊偏好靠近園區的建案，畢竟在工作一整天之後，如果還要拖著疲憊的身軀在交通尖峰時段塞車回家，實在不是一件愉快的事！下班後迅速回到家，讓身心放鬆，享受片刻寧靜，成了高壓工作下的科技人最大心願。宏亞建設於「中科特定區」推出的「科境之南」，就十足能滿足中科人需求。
「科境之南」雖然不是位於商業核心區域，但距離科技園區卻只要1~2分鐘車程，下班就到家的高效能，加上擁有千坪公園高綠覆率等優點，吸引不少35歲以下的科技新貴購入。
「科境之南」基地達3000坪，可說是中科特定區內罕見的大型開發案，產品規劃大樓與透天，屬於複合型住宅建案，透天每戶總價1358萬起跳，大樓2房2衛、每戶25坪含車位總價800萬有找，相當親民，比起市區3房動輒2000萬的房價來說，相對更適合首購族、小家庭及科技新貴入手！
就生活機能來看，「科境之南」位於潭雅神綠園道第一排，可串接潭雅神自行車道享受難得的愜意生活，開車往西15分鐘內可快速抵達台中港及中部國際機場場，往東上74號快速道路可連接台中烏日高鐵站、或進入七期精華商圈，無論是南來北往、購物、休閒或洽公均十分方便！
此外，孩童就學上也不用擔心，潭雅神綠園道附近有汝鎏國小、日僑學校、中科實中等優質校區，成為不少家長眼中優質的買房區塊。建案已於9月初動工，工期2年，預計112年底完工。