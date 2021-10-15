國民黨團發動文攻　立法院本日空轉、下週二再開會

我是廣告 請繼續往下閱讀
今天上午，國民黨中常委沈智慧等人號召，帶領婦女團體於立法院外抗議蘇貞昌，藍委葉毓蘭等人也現身助講，高喊「羞辱女性道歉下台」等口號。不過陳抗團體抵達時，蘇貞昌早已進入立院，未發生衝突。
立法院院會原訂安排10點為高雄城中城大火傷亡者進行默哀，不過9點開始國是論壇時，首位發言的國民黨團總召費鴻泰「搶先」帶領所有藍委替高雄大火傷亡者進行默哀。待國是論壇結束後，游錫堃再度請現場全體立委為火災傷亡默哀1分鐘。
隨後，國民黨團再度集結於議場前方，並提出散會動議，由陳玉珍帶頭高喊「立刻散會、救救高雄」，稱要讓蘇貞昌帶著豐沛的行政資源南下處理大火事件，不要綁在議場。國民黨立委也舉起「高雄人禍傷亡不斷，蘇貞昌陳其邁想甩鍋？」、「願高雄平安台灣平安」、「高雄大火46死41傷沒人負責？」等手牌表達意見，最終提案遭民進黨團以人數優勢否決。
國民黨團接著發動表決戰，要求院會對蘇貞昌不尊重國會議員、藐視國會之言行提出嚴厲譴責，再提案「將蘇貞昌列為國會不歡迎對象」，最後仍不敵民進黨團人數優勢，提案依然遭到否決。
此時費鴻泰首先走上主席台，與游錫堃交涉，柯建銘在內的多位民進黨立委也紛紛上前瞭解狀況，國民黨立委賴士葆則到主席台拋丟游錫堃桌上的公文，於一片混亂中，游錫堃宣布會議休息。
短暫休息過後，議事人員宣讀完報告事項，游錫堃再度宣布休息，下週二再繼續開會。
民進黨立委林楚茵表示，高雄市議會都在開會，國民黨立法院黨團竟然以高雄城中城大火為理由要求立法院即刻散會，這是消費高雄，也無助解決問題。國民黨立委一再杯葛院會進行，不讓其他政黨立委行使職權，建議國民黨立委乾脆集體請辭，這樣就可以永遠散會。
民進黨立委吳思瑤也說，第一線的高雄市議會今天如常開會，高雄市議員履行職責並沒有打折，也沒有打混。高雄市長陳其邁今天全日持續坐鎮救災，探視傷亡者。任何所需的物資人力，中央跨部會全力支援，民進黨團會給高雄市府最大的支持，給高雄市民最高的慰問。
吳思瑤說，她相信今天排定質詢的立委們，也有很多針對高雄大火的救災與檢討想對行政團隊提出質詢，落實監督，「為何國民黨立委們，老想杯葛開會，坐領乾薪，找理由下工？」