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快檢查滅火器！關鍵「1動作」救性命　網：沒做等於沒有

▲即便家中有備滅火器，仍需定期檢查才能保全家人性命。（圖／Pixabay）
▲即便家中有備滅火器，仍需定期檢查才能保全家人性命。（圖／Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-10-15 12:40:43

高雄鹽埕區「城中城」大火肆虐，狠奪46人性命引起大眾悲嘆，也因此提升民眾完善救火設備及住家逃生通道等設施的警覺，就有名網友以「大家家裡有放滅火器嗎」為題引起熱議，更有網友指出1關鍵「沒檢查等於沒有滅火器」。

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原PO在PTT上發文，說明自己看到社會新聞後都會反思自己的生活狀況，像看到跟蹤類新聞便會添購防狼噴霧器，而這次因為「城中城」的火災悲劇，也開始思考自己是否該購買小型滅火器放家中，因為即便樓梯間有公用滅火器，但緊急狀況時根本無暇去拿。

▲交通部公路總局高雄區監理所督導客運業者中秋連假疏運整備滅火器檢查情形。(圖／記者黃守作攝，2020.09.30)
▲原PO思考除了公用滅火器外，是否要額外在多買一個備在家中。(圖／記者黃守作攝，2020.09.30)
網友們紛紛表示「沒有」、「有放才奇怪吧」「我家就有放！」、「買吧！前陣子有消防人員來公司宣導，建議買」、「有，三隻！一個地方一隻，還有煙霧偵測器」、「有，但好像過期了」於是有人提出重要提醒「以前有，但沒定期保養的話等於沒有」。

其實大多數人家中備有的乾粉滅火器並沒有明訂有效期限，所以並無所謂過期與否，但根據臺北市政府消防局所說，仍建議每3年實施一次性能檢查，因為即便瓶身沒有受損，還是有可能發生把手繡蝕乾粉受潮、結塊的狀況。民眾可自行檢查滅火器表面上的時間，然後到內政部消防署網站選擇「首頁」>「便捷查詢」>「滅火器性能檢查及藥劑更換充填作業專業廠商」進行滅火器及其藥劑檢修、充填、更新或回收，以保證緊急時刻能有效使用，守護全家人的性命。（編輯：李惠婷） 

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