快檢查滅火器！關鍵「1動作」救性命 網：沒做等於沒有
高雄鹽埕區「城中城」大火肆虐，狠奪46人性命引起大眾悲嘆，也因此提升民眾完善救火設備及住家逃生通道等設施的警覺，就有名網友以「大家家裡有放滅火器嗎」為題引起熱議，更有網友指出1關鍵「沒檢查等於沒有滅火器」。
編輯中心/綜合報導
2021-10-15 12:40:43
原PO在PTT上發文，說明自己看到社會新聞後都會反思自己的生活狀況，像看到跟蹤類新聞便會添購防狼噴霧器，而這次因為「城中城」的火災悲劇，也開始思考自己是否該購買小型滅火器放家中，因為即便樓梯間有公用滅火器，但緊急狀況時根本無暇去拿。
網友們紛紛表示「沒有」、「有放才奇怪吧」「我家就有放！」、「買吧！前陣子有消防人員來公司宣導，建議買」、「有，三隻！一個地方一隻，還有煙霧偵測器」、「有，但好像過期了」於是有人提出重要提醒「以前有，但沒定期保養的話等於沒有」。
其實大多數人家中備有的乾粉滅火器並沒有明訂有效期限，所以並無所謂過期與否，但根據臺北市政府消防局所說，仍建議每3年實施一次性能檢查，因為即便瓶身沒有受損，還是有可能發生把手繡蝕，乾粉受潮、結塊的狀況。民眾可自行檢查滅火器表面上的時間，然後到內政部消防署網站選擇「首頁」>「便捷查詢」>「滅火器性能檢查及藥劑更換充填作業專業廠商」進行滅火器及其藥劑檢修、充填、更新或回收，以保證緊急時刻能有效使用，守護全家人的性命。（編輯：李惠婷）