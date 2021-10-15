城中城大火釀災吵架情侶涉重嫌　檢察官重回現場勘驗

高雄鹽埕「城中城」大樓火警，造成46死、41人輕重傷，檢警查出起火點疑似在一樓骨董茶具行內的套房，其中郭姓男子與黃姓女子涉有重嫌，2人被警方帶回調查，今天上午移往高雄地檢署複訊。檢察官上午再回到事發現場勘驗，盼釐清案情，還原真相。
記者郭俊暉、郭凱杰／高雄報導
2021-10-15 12:36:47
高雄市警察局長黃明昭表示，在檢方指揮下，警方連夜將4名證人交由檢方複訊，今天再將2名可疑嫌疑犯解送地檢署。他也透露，根據現場證物，的確有點檀香粉來趨蚊蟲，研判可能有導致悶燒進而導致火警情形，初步偵詢還要進一步交由檢方偵查。
檢警調查城中城大樓起火原因，查出黃姓婦人涉有重嫌，她和郭姓男友吵架後，將燒檀香的灰燼丟進垃圾桶，疑似引發一旁卡式瓦斯爐爆炸，婦人否認縱火，警方將2人列為重要關係人，今天將2人移送高雄地檢署複訊。
高雄地檢署承辦主任檢察官洪瑞芬上午再到火警現場時表示，高雄市消防局已完成鑑識，今天檢察官為求慎重，所以再到現場勘驗。案件偵辦部分，檢警非常積極蒐集相關證據，包括訊問證人，希望能及早釐清案情，還原真相。
至於是否查出火警與點燃檀香有關？會不會對市府究責等問題，洪瑞芬僅表示，今天單純來勘驗現場，讓檢察官了解現場情形，其他相關事務由地檢署發言人統一發言。
高雄「城中城」大樓是約40年老舊建物，為地上13層、地下2層住商混合大樓，14日凌晨2時54分發生大火，燃燒情勢相當猛烈、火舌從1樓往上竄燒，造成至少46人死亡，41人輕重傷慘劇，是台灣近30年來，死傷第2多的單一建築物火災。