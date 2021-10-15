《魷魚遊戲》456億獎金不能全領 「真實數字」曝光！
南韓影集《魷魚遊戲》以生存遊戲為主題，若玩家闖關成功，就能獨得456億元獎金，優勝者李政宰戶頭確實收到456億（約台幣11.8億元）。該劇上架後，不少網友提出稅金問題，媒體指出劇中跳過稅金，但實際上會依照比賽性質、贈與方式等產生的不同課稅，估計最少也得繳上40億（約台幣1億）；試算下來玩家最終只會領到一半的獎金。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-10-15 12:39:47｜2021-10-15 12:53:37
根據南韓國稅局稅務法計算，若「魷魚遊戲」為競賽，獎金會被分類其他所得，若沒有特定參賽者，就會產生80％必要經費，也會針對其20％獎金課稅，換算下來為91.2億韓元，再扣除2成的金額跟10％地方稅，最終玩家只會拿到435億9360萬元（約台幣11.3億）。
此外，玩家還必須於5月申報所得時，列入此筆獎金，南韓所得稅若是10億韓元以上，適用45％最高稅率計算，若20％的91.2億加上地方稅金，就須繳44億4246萬韓元的稅金，扣除主辦方事前扣款，實際繳納為24億3606萬元（約台幣6300萬元）。
若以《魷魚遊戲》比賽規則來看，收到名片者即可參加遊戲的話，就屬於有特定參賽者，就免除必要經費，以456億去計算的話，扣掉主辦方事前代扣2成加上10％地方稅，入帳金額還得上繳所得稅，實際入帳獎金金額為225億韓元（約台幣5.85億元）。